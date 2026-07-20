10000mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO A7 Pro Max के फीचर्स लीक, आते ही मचा देगा तहलका
OPPO A7 Pro Max के फीचर्स लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। फोन में 10000mAh बैटरी, 120Hz OLED डिस्प्ले, 80W फास्ट चार्जिंग और 50MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है।
स्मार्टफोन कंपनियां अब केवल कैमरा और प्रोसेसर ही नहीं, बल्कि बड़ी बैटरी पर भी जोर दे रही हैं। इसी कड़ी में OPPO का एक नया स्मार्टफोन OPPO A7 Pro Max लॉन्च से पहले सुर्खियों में आ गया है। इस फोन में 10,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह OPPO की A सीरीज का अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन हो सकता है। लीक के मुताबिक, फोन में सिर्फ बड़ी बैटरी ही नहीं बल्कि Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले, 80W फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। खास बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन की मोटाई करीब 8.47mm और वजन लगभग 226 ग्राम बताया जा रहा है।
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OPPO A7 Pro Max के संभावित फीचर्स (लीक)
OPPO A7 Pro Max फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh सिंगल-सेल बैटरी हो सकती है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो यह OPPO A सीरीज का अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन होगा। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन में 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। इससे कम समय में बैटरी चार्ज हो सकेगी और यूजर्स को लंबे समय तक चार्जिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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लीक के अनुसार OPPO A7 Pro Max में 6.78-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा। स्क्रीन 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ आएगी, जिससे तस्वीरें और वीडियो ज्यादा शार्प और डिटेल में दिखाई देंगे। OLED पैनल की वजह से बेहतर कलर, गहरे ब्लैक और शानदार कॉन्ट्रास्ट मिलने की उम्मीद है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। सुरक्षा के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। इससे स्क्रीन पर उंगली रखकर ही फोन को तेजी से अनलॉक किया जा सकेगा।
OPPO A7 Pro Max में Qualcomm का नया Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट मिलने की बात सामने आई है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 2MP सेकेंडरी सेंसर शामिल होने की उम्मीद है। प्राइमरी कैमरा अच्छी डिटेल और नैचुरल कलर के साथ फोटो कैप्चर कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP फ्रंट कैमरा दिए जाने की संभावना है। हालांकि, OPPO ने अभी तक इस नई सीरीज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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