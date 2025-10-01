₹10 हजार से कम में Oppo का AI वाला 5G फोन, बस एक दिन के लिए मौका

टेक ब्रैंड Oppo का पावरफुल स्पेसिफिकेशंस वाला फोन Oppo K13x 5G ग्राहकों को खास डील पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन को 10 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकेगा।

Wed, 1 Oct 2025 01:17 PM

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Oppo के पावरफुल कैमरा और बैटरी वाले स्मार्टफोन Oppo K13x 5G को खास छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी दी गई है। यह फोन Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। साथ ही बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है।

ओप्पो डिवाइस पर डिस्काउंट का फायदा केवल सेल खत्म होने तक मिल रहा है और यह सेल कल 2 अक्टूबर को खत्म हो रही है। ऐसे में आपको बेस्ट बजट डील मिस नहीं करनी चाहिए। 360 डिग्री आर्मर बॉडी के अलावा इस फोन को SGS 5-स्टार MIL 810H रेटिंग दी गई है। इस फोन में Oppo AI का सपोर्ट दिया गया है और AI डुअल कैमरा, AI इरेजर और AI Unblur जैसे फीचर्स मिल रहे हैं।

ऑफर्स के साथ खरीदें OPPO K13x 5G ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर OPPO K13x 5G को 11,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में फोन पर 2000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। ऐसे में फोन की शुरुआती कीमत केवल 9,999 रुपये रह जाती है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को 10,760 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है और इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन ब्रीज ब्लू, मिडनाइट वॉयलेट, मिस्ट वाइट और सनसेट पीच जैसे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।