12000mAh बैटरी के साथ आ रहा Oppo का धांसू फोन, एक बार चार्ज करके भूल जाएंगे चार्जर!
Oppo A7 Ultra को दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें 12,000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। लीक के मुताबिक फोन में फ्लैट डिस्प्ले, AI कैमरा सेटअप और 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।
ओप्पो अपनी A7 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Oppo A7 Ultra को दिसंबर में चीन में लॉन्च कर सकती है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 12000mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो यह ओप्पो का अब तक का सबसे ज्यादा क्षमता वाली बैटरी वाला फोन बन सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी फोन के नाम, लॉन्च तारीख और फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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दरअसल, Oppo PNC110 मॉडल नंबर वाला एक स्मार्टफोन चीन की कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा जा चुका है। इसी डिवाइस को अब टिपस्टर Digital Chat Station ने Oppo A7 Ultra बताया है। टिपस्टर के अनुसार फोन दिसंबर में चीन में दस्तक दे सकता है। फोन में करीब 12000mAh की बैटरी मिलने की बात कही गई है।
खास बात यह है कि सर्टिफिकेशन डीटेल्स में बैटरी की रेटेड क्षमता 11640mAh बताई गई है। इसे कंपनी सामान्य तौर पर 12000mAh बैटरी के रूप में मार्केट में पेश कर सकती है। इसका मतलब है कि असली बैटरी क्षमता और एडवर्टाइज्ड कैपेसिटी में थोड़ा अंतर हो सकता है।
ऐसा होगा ओप्पो के नए फोन का डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो लीक तस्वीरों में फोन का पिछला हिस्सा फ्लैट नजर आता है। इसमें ऊपर की तरफ बड़ा हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल के अंदर तीन कटआउट और दूसरी तरफ एलईडी फ्लैश दिखाई देती है। मॉड्यूल पर AI Camera की ब्रांडिंग भी देखी गई है। फोन के फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले और सेंटर में पंच-होल सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है।
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फोन के 5G कनेक्टिविटी और डुअल सिम सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है। हालांकि, प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा सेंसर, रैम, स्टोरेज और चार्जिंग स्पीड जैसी जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं। इसलिए इन फीचर्स को लेकर किसी भी दावे को फिलहाल पक्की जानकारी नहीं माना जा सकता।
मौजूदा डिवाइस का अपग्रेड होगा नया फोन
Oppo A7 Ultra को कंपनी के मौजूदा Oppo A7 Pro Max के अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। A7 Pro Max में 10000mAh की बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर और 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है। नए Ultra मॉडल में बैटरी क्षमता को 2,000mAh तक बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि Oppo A7 Ultra को चीन के बाहर, खासकर भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं। इसलिए भारतीय कीमत और उपलब्धता को लेकर अभी कोई दावा करना जल्दबाजी होगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।