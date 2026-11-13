7400mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा, आ गया OPPO A7 Pro फोन, पानी के अंदर भी काम करेगा

OPPO A7 Pro को कंपनी ने अब यूरोपीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यहां इसे 7400mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है। फोन में 6.57 इंच का बड़ा एमोलेड डिस्प्ले भी है। कितनी है कीमत और इसमें और क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

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OPPO A7 Pro Launched Globally: ओप्पो ने अपने पॉपुलर फोन OPPO A7 Pro को इस साल सितंबर में चीन में लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इसे यूरोपीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। चाइनीज वेरिएंट की तुलना में इसमें बैटरी और सेल्फी कैमरे में बदलाव किए गए हैं। ओप्पो के इस नए स्मार्टफोन में 6.57 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6360 मैक्स चिपसेट पर काम करता है। फोन के यूरोपीय वर्जन में 7,400mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है, जो चीनी मॉडल में मिलने वाले 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरे के तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है। यूरोपीय बाजार में कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं…

यूरोपीय बाजार में इसके एकमात्र 6GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 499 यूरो (लगभग 52,000 रुपये) है।

OPPO A7 Pro के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स यह फोन डुअल सिम (नैनो-SIM + eSIM) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है। इसमें 6.57 इंच का फुल एचडी प्लस (2372x1080 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। इसका टच सैंपलिंग रेट भी 120 हर्ट्ज तक है। इसमें 800 निट्स तक की नॉर्मल ब्राइटनेस है और हाई ब्राइटनेस मोड (HBM) में 1400 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6360 मैक्स चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 6GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसमें IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग दी गई है, यानी फोन को धूल और पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

कैमरे की बात करें तो, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.9 अपर्चर, ऑटोफोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और f/2.4 अपर्चर के साथ 2-मेगापिक्सेल का मोनोक्रोम सेंसर है। फ्रंट में, f/2.1 अपर्चर के साथ 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी, जीपीएस, बेईडू, ग्लोनैस, गैलीलियो और क्यूजेडएसएस नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर है। इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है।

ओप्पो A7 प्रो में 80W सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7400mAh की बैटरी है। यह 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 200 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 159.08x75.81x8.80 एमएम है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि ओप्पो A7 प्रो के चीनी वेरिएंट में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8000mAh की बैटरी है और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। बाकी स्पेसिफिकेशन्स एक समान हैं।

इतनी है OPPO A7 Pro की कीमत यूरोपीय बाजार में इसके एकमात्र 6GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 499 यूरो (लगभग 52,000 रुपये) है। हालांकि, ओप्पो बेल्जियम ने इस फोन पर 70 यूरो (लगभग 7,300 रुपये) की छूट दी है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत घटकर 429 यूरो (लगभग 44,000 रुपये) हो गई है। यह फोन ओप्पो बेल्जियम के ऑनलाइन स्टोर पर 'शाइन टाइटेनियम' और 'सर्फिंग ब्लू' कलर्स में उपलब्ध है।

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