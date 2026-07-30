फोन है या 'पावरहाउस', 10000mAh बैटरी के साथ आ रहा यह मॉडल, इसमें 12GB की तेजतर्रार रैम भी

OPPO A7 Pro Max स्मार्टफोन 4 अगस्त को चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह सबसे बड़ी 10,000mAh बैटरी वाला ओप्पो फोन होगा। इसमें 12GB तक रैम के साथ 512GB तक स्टोरेज मिलेगा। इसमें और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं

OPPO A7 Pro Max, कंपनी की सबसे बड़ी 10,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन होगा।

OPPO A7 Pro Max 10,000mAh battery phone: ओप्पो तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब ब्रांड सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन ला रहा है। हम बात कर रहे हैं OPPO A7 Pro Max की। खबर है कि यह फोन जल्द चीन में लॉन्च होने वाला है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी होगी, और दावा है कि यह ओप्पो का अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है, साथ ही इसके डिजाइन और अन्य डिटेल्स के बारे में भी जानकारी दी है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं...

4 अगस्त को आ रहा OPPO A7 Pro Max, मिलेगी 10,000mAh बैटरी ओप्पो A7 प्रो मैक्स फोन चीन में 4 अगस्त को लॉन्च होगा। दावा है कि यह ओप्पो का पहला फोन होगा जिसमें 10,000mAh बैटरी मिलेगी। फोन की प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और लिस्टिंग से यह भी कंफर्म हो गया है कि यह फोन तीन कलर्स - ब्लैक, ऑरेंज और ग्रेडिएंट व्हाइट में डेब्यू करेगा। रैम और स्टोरेज के हिसाब से यह तीन कॉन्फिगरेशन में आएगा और इसे 8GB+128GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB जैसे वेरिएंट में बेचा जाएगा।

फोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी ओप्पो हैंडसेट को "नेक्स्ट जेनरेशन ड्यूरेबिलिटी लेजेंड" के रूप में पेश कर रहा है और दावा कर रहा है कि बैटरी को सात साल तक लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। फोन 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा, जिससे बड़ी बैटरी कैपेसिटी के बावजूद चार्जिंग टाइम कम करने में मदद मिलेगी।

स्लिम और लाइटवेट भी डिवाइस को काफी हद तक पतला रखने के लिए, ओप्पो ने आम डुअल-सेल अप्रोच के बजाय सिलिकॉन-कार्बन एनोड सिंगल-सेल बैटरी डिजाइन अपनाया है। कंपनी के अनुसार, इससे इंटरनल वायरिंग और पावर मैनेजमेंट कंपोनेंट्स के लिए जरूरी जगह कम हो जाती है। नतीजतन, फोन की मोटाई 8.47 एमएम और वजन 226 ग्राम है।

हैवी रैम के साथ तेजतर्रार प्रोसेसर अपकमिंग OPPO A7 Pro Max में 6.78-इंच की OLED फ्लैट डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। कहा जा रहा है कि यह Qualcomm के Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट पर चलेगा और 12GB तक रैम वाले वैरिएंट में उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि इस फोन में 3.5mm हेडफोन जैक और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा।