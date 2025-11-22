Hindustan Hindi News
OPPO का नया फोन बाजार में मचाएगा धूम, इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी, देखें फर्स्ट लुक

OPPO का नया फोन बाजार में मचाएगा धूम, इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी, देखें फर्स्ट लुक

संक्षेप:

OPPO A6x Design Leak: ओप्पो ने मई में भारत में A5x लॉन्च किया था, अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इसके सक्सेसर मॉडल को लाने की तैयारी में जुट गई है। टिप्स्टर ने इसकी प्रमोशनल इमेज लीक की है। इसे OPPO A6x नाम से बाजार में उतारा जा सकता है।

Sat, 22 Nov 2025 04:10 PM
OPPO A6x Design Leak: ओप्पो ने मई में भारत में A5x लॉन्च किया था, अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इसके सक्सेसर मॉडल को लाने की तैयारी में जुट गई है। टिप्स्टर अभिषेक यादव द्वारा एक्स पर शेयर की गई एक लीक प्रमोशनल इमेज में सीरीज का अगला मॉडल दिख रहा है। इसे OPPO A6x नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। अपकमिंग फोन के मार्केटिंग मटेरियल से पता चलता है कि फोन में 6500mAh की बैटरी है, जो मौजूदा A5x की 6000mAh बैटरी से थोड़ी बड़ी है। वहीं, चार्जिंग स्पीड 45W ही रहेगी। ओप्पो इसे 'सेगमेंट का सबसे बड़ी बैटरी वाला' फोन भी कहा जा रहा है।

फोन में पिल शेप कैमरा मॉड्यूल

टीजर में फोन के डिजाइन की पहली झलक भी देखने को मिलती है। फोन A5x से ज्यादा मिलता-जुलता नहीं है। इसमें पिछले मॉडल के लेआउट को बदलकर नया वर्टिकल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। फिर भी, इसमें एलईडी फ्लैश के साथ एक सिंगल रियर कैमरा होने की संभावना है।

कंपनी ने दो कलर्स में किया टीज

टीजर में देखा जा सकता है कि अपमकिंग फोन दो कलर्स में आ सकता है - जिसमें ब्लू और ब्लैक शामिल है। हालांकि, ओप्पो ने नए मॉडल के लिए स्पेक्स शेयर नहीं किए हैं। लेकिन अभी का A5x इस बात का अच्छा आइडिया देता है कि क्या उम्मीद की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:iQOO 15 ने लॉन्च से पहले ही गाड़े झंडे, प्री-बुकिंग में बनाया रिकॉर्ड, डिटेल

टिप्स्टर ने एक्स पर शेयर की तस्वीर

OPPO A6x first leak

चलिए एक नजर डालते हैं पुराने OPPO A5x की डिटेल्स पर...

ओप्पो A5x में 6.67-इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज पर चलता है और 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता है। इसे MIL-STD-810H बिल्ड, IP65 रेटिंग और मजबूत 360° आर्मर बॉडी डिजाइन के साथ बनाया गया है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है, जिसे माली G57 MC2 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन में f/1.85 अपर्चर और LED फ्लैश वाला एक सिंगल 32 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा सेंसर है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सेल का कैमरा है। OPPO A5x को भारत में बेस मॉडल के लिए 13,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला A6x भी सब-15,000 सेगमेंट को टारगेट करेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

