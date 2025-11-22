OPPO का नया फोन बाजार में मचाएगा धूम, इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी, देखें फर्स्ट लुक

संक्षेप: OPPO A6x Design Leak: ओप्पो ने मई में भारत में A5x लॉन्च किया था, अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इसके सक्सेसर मॉडल को लाने की तैयारी में जुट गई है। टिप्स्टर ने इसकी प्रमोशनल इमेज लीक की है। इसे OPPO A6x नाम से बाजार में उतारा जा सकता है।

Sat, 22 Nov 2025 04:10 PM

OPPO A6x Design Leak: ओप्पो ने मई में भारत में A5x लॉन्च किया था, अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इसके सक्सेसर मॉडल को लाने की तैयारी में जुट गई है। टिप्स्टर अभिषेक यादव द्वारा एक्स पर शेयर की गई एक लीक प्रमोशनल इमेज में सीरीज का अगला मॉडल दिख रहा है। इसे OPPO A6x नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। अपकमिंग फोन के मार्केटिंग मटेरियल से पता चलता है कि फोन में 6500mAh की बैटरी है, जो मौजूदा A5x की 6000mAh बैटरी से थोड़ी बड़ी है। वहीं, चार्जिंग स्पीड 45W ही रहेगी। ओप्पो इसे 'सेगमेंट का सबसे बड़ी बैटरी वाला' फोन भी कहा जा रहा है।

फोन में पिल शेप कैमरा मॉड्यूल टीजर में फोन के डिजाइन की पहली झलक भी देखने को मिलती है। फोन A5x से ज्यादा मिलता-जुलता नहीं है। इसमें पिछले मॉडल के लेआउट को बदलकर नया वर्टिकल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। फिर भी, इसमें एलईडी फ्लैश के साथ एक सिंगल रियर कैमरा होने की संभावना है।

कंपनी ने दो कलर्स में किया टीज टीजर में देखा जा सकता है कि अपमकिंग फोन दो कलर्स में आ सकता है - जिसमें ब्लू और ब्लैक शामिल है। हालांकि, ओप्पो ने नए मॉडल के लिए स्पेक्स शेयर नहीं किए हैं। लेकिन अभी का A5x इस बात का अच्छा आइडिया देता है कि क्या उम्मीद की जा सकती है।

टिप्स्टर ने एक्स पर शेयर की तस्वीर