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आ गया पानी-धूल से नहीं खराब होने वाला OPPO का मिलिट्री ग्रेड 5G फोन; न हीटिंग, न बैटरी की चिंता

Mar 18, 2026 12:37 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ OPPO A6s 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन दो अलग-अलग कलर और दो रैम स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है।

आ गया पानी-धूल से नहीं खराब होने वाला OPPO का मिलिट्री ग्रेड 5G फोन; न हीटिंग, न बैटरी की चिंता

Oppo A6s 5G Launched in India: ओप्पो की A सीरीज का यह नया स्मार्टफोन Oppo A6s 5G भारत में लॉन्च हो गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर शामिल है। Oppo A6s 5G में 7000mAh की बैटरी है, जो 882.1 घंटे का स्टैंडबाय टाइम और 22.4 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देती है। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे कम समय में फोन चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा फोन में 5G कनेक्टिविटी और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस मिल सके। यह नया फोन Amazon, Flipkart और Oppo India की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च ऑफर्स के तहत कुछ बैंक कार्ड्स पर डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं।

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भारत में Oppo A6s 5G की कीमत

Oppo A6s 5G का 4GB+128GB वेरिएंट 18,999 रुपये में उपलब्ध है। 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत 20,999 रुपये है। यह फिलहाल भारत में Amazon, Flipkart, Oppo Store और मुख्य रिटेल स्टोर्स पर Aurora Gold और Plum Purple रंगों में उपलब्ध है। Oppo A6s 5G खरीदने वाले ग्राहकों को 1000 रुपये का तत्काल कैशबैक मिलेगा। कंपनी SBI कार्ड्स, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, BOB कार्ड्स, YES बैंक, फेडरल बैंक, DBS और अन्य चुनिंदा क्रेडिट कार्डों पर तीन महीने की नो कॉस्ट EMI की सुविधा दे रही है।

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OPPO A6s 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह फोन एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन आराम से चल सकता है, चाहे आप वीडियो देखें, गेम खेलें या कॉलिंग करें। इसके साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग और गेमिंग काफी स्मूद रहती है।

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परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 6GB से लेकर 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। कैमरा सेक्शन में फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो डेली फोटोग्राफी के लिए अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी सेंसर भी मिलता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 16MP कैमरा दिया गया है। कैमरा में नाइट मोड, पोर्ट्रेट, टाइम-लैप्स जैसे कई फीचर्स मिलते हैं, जिससे यूजर्स अलग-अलग तरह की फोटो ले सकते हैं।

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इस फोन की एक बड़ी खासियत इसकी ड्यूरेबिलिटी है। इसमें IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। यानी बारिश या धूल भरे माहौल में भी फोन को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके अलावा फोन में SuperCool VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल या गेमिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाता है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 और NFC जैसे फीचर्स मिलते हैं। सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है। फोन Android बेस्ड ColorOS 15 पर चलता है, जो आसान और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस देता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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