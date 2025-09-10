6000mAh की बैटरी वाला Oppo का नया स्मार्टफोन, मेन कैमरा 50MP का, कीमत भी कम oppo a6i featuring 6000mah battery and 50mp camera launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
6000mAh की बैटरी वाला Oppo का नया स्मार्टफोन, मेन कैमरा 50MP का, कीमत भी कम

ओप्पो A6i की मार्केट में एंट्री हो गई है। यह फोन 6000mAh की बैटरी के साथ आता है। इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी तक की रैम से लैस है। फोन को SGS 5-Star ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी मिला है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 07:26 AM
ओप्पो ने मार्केट में अपने नए फोन को लॉन्च किया है। कंपनी की A सीरीज के इस नए फोन का नाम Oppo A6i है। यह फोन रगेड डिजाइन, 6000mAh की बैटरी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। ओप्पो ने इस फोन को अभी चीन में लॉन्च किया है। यह तीन वेरिएंट- 6जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आता है। चीन में फोन की शुरुआती कीमत 899 युआन (करीब 11 हजार रुपये) है। क्लाउड मिस्ट वाइट और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में आने वाले इस फोन की सेल चीन में 12 सितंबर को शुरू होगी।

ओप्पो A6i के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1604 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.56 इंच का LCD पैनल दे रही है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। यह डिस्प्ले 1000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले की खास बात है कि यह गीले और ऑइली फिंगर्स से किए जाने टच पर भी रिस्पॉन्स करता है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन कई सारे एआई इन्हैंस्ड फीचर जैसे पोर्ट्रेट मोड, ड्यूल-व्यू रिकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट रिमूवल, पिक्सल-लेवल जूम अपस्केलिंग और एआई-पावर्ड स्टिकर ओवरले ऑफर कर रही है।

ओप्पो का यह नया फोन ColorOS 15 पर काम करता है। कंपनी ने इसे लॉन्ग-टर्म स्मूदनेस के लिए ऑप्टिमाइस किया है। दावा किया जा रहा है कि यह फोन 48 महीने तक की परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दे रही है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी माइनस 20 डिग्री टेंप्रेचर में भी मात्र 37 मिनट में 50 पर्सेंट चार्ज हो जाती है। कंपनी ने इस फोन को डायमंड शील्ड फ्रेम और हाई-स्ट्रेंथ ऐल्युमिनियम अलॉय से बनाया है, जिससे इसके ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। फोन IP65 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है और इसे SGS 5-Star ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी मिला है।

