13,999 रुपए में आया 7000mAh की जबरदस्त बैटरी, 2 साल बिना रुके चलने वाला Oppo का धांसू फोन, यहां से खरीदें

7000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, Unisoc T7250 प्रोसेसर और IP64 रेटिंग जैसे फीचर्स धाकड़ फीचर्स वाला OPPO का बजट फोन OPPO A6c अब भारत में लॉन्च हो गया है।

OPPO ने अपने नए बजट स्मार्टफोन OPPO A6c को लॉन्च कर दिया। OPPO A6c की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जो इस प्राइस रेंज में इसे काफी अलग बनाती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, Unisoc प्रोसेसर और IP64 रेटिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। फोटोग्राफी के लिए OPPO A6c में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। यह कैमरा सामान्य फोटोग्राफी और सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए अच्छा माना जा सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। आइये डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत और सभी फीचर्स:

OPPO A6c की कीमत और उपलब्धता OPPO A6c को कंपनी ने दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 13,999 रुपए रखी गई है। वहीं 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 16,999 रुपए में उपलब्ध है। ग्राहक इस स्मार्टफोन को OPPO की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं। फोन को Stone Brown और Feather White रंगों में पेश किया गया है।

OPPO A6c की बड़ी खासियतें OPPO A6c की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी 7000mAh बैटरी है। इसके साथ 15W चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। फोन में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रॉलिंग और ऐप्स के बीच स्विच करना काफी स्मूद महसूस होता है। डिस्प्ले में 700 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन देखने में ज्यादा परेशानी नहीं होती।

OPPO A6c में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 4GB LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है। फोटोग्राफी के लिए OPPO A6c में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।