कर लें तैयारी: 7000mAh बैटरी, महंगे फोन जैसे लुक के साथ आ रहा Oppo का 15000 रुपए से कम का पावरफुल फोन

OPPO जल्द भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन OPPO A6c लॉन्च कर सकता है। यह फोन 7000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन के साथ 15,000 रुपये से कम कीमत में आ सकता है। जानें OPPO A6c की वैरिएंट वाइज संभावित कीमत

OPPO जल्द ही भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन OPPO A6c लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह फोन इसी साल अप्रैल में कुछ ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुआ था। OPPO की A-सीरीज का यह नया फोन खासतौर पर बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी इसे OPPO A6x, A6 और A6s जैसे फोन्स के साथ मार्केट में उतार सकती है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी बताई जा रही है। साथ ही इसका डिजाइन भी काफी स्टाइलिश हो सकता है, जिससे यह बजट सेगमेंट में अलग नजर आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक OPPO A6c की भारत में कीमत 15 हजार रुपये से कम हो सकती है और इसे इसी हफ्ते या अगले हफ्ते लॉन्च किया जा सकता है।

OPPO A6c की संभावित कीमत और उपलब्धता 91मोबाइल की रिपोर्ट के अनुसार OPPO A6c का बेस वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आ सकता है, जिसकी कीमत करीब 13,999 रुपये हो सकती है। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है, जिसकी कीमत लगभग 16,999 रुपये बताई जा रही है। हाल के समय में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कीमतें बढ़ने के कारण इस फोन में 6GB RAM वेरिएंट देखने को नहीं मिल सकता। फिलहाल लॉन्च डेट की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फोन जल्द ही ऑफलाइन स्टोर्स में सेल के लिए उपलब्ध हो सकता है। माना जा रहा है कि OPPO इस फोन को खासतौर पर ऑफलाइन मार्केट के लिए लॉन्च कर सकती है।

OPPO A6c के फीचर्स (संभावित) क्योंकि OPPO A6c पहले ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत में भी यही फीचर्स देखने को मिलेंगे। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल में करीब 2 दिन तक चल सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। हालांकि फोन में सिर्फ 15W चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जो इतनी बड़ी बैटरी के हिसाब से थोड़ा धीमा माना जा रहा है।

OPPO A6c में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 1570×720 पिक्सल होगा। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 900 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल सकती है, जिससे स्क्रीन स्मूद और चमकदार दिखाई देगी।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जो 30fps पर 1080P वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। कैमरा सेटअप बेसिक यूजर्स के लिए रखा गया है, यानी यह फोन सामान्य फोटोग्राफी के लिए ठीक माना जा सकता है।

फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो एंट्री-लेवल स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि यह फोन रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, कॉलिंग, वीडियो देखने और हल्की-फुल्की मल्टीटास्किंग के लिए ठीक रहेगा। हालांकि हैवी गेमिंग या ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले कामों के लिए यह फोन खास नहीं माना जाएगा।