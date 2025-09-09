7000mAh की बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 80W की चार्जिंग, कैमरा 50MP का oppo a6 pro featuring 7000mah battery waterproof rating and 50mp camera launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo a6 pro featuring 7000mah battery waterproof rating and 50mp camera launched

7000mAh की बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 80W की चार्जिंग, कैमरा 50MP का

ओप्पो ने मार्केट में अपना नया फोन- Oppo A6 Pro लॉन्च किया है। इसमें कंपनी 7000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। फोन IP66/68/69 वॉटरप्रूफ रेटिंग से लैस है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 03:43 PM
share Share
Follow Us on

ओप्पो ने मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस फोन का नाम Oppo A6 Pro है। यह फोन 16जीबी तक की रैम और डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें कंपनी 7000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। फोन IP66/68/69 वॉटरप्रूफ रेटिंग से लैस है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाले इस फोन की एंट्री अभी चीन में हुई है। फोन तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक जेड, गोल्ड और ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। चीन में फोन की शुरुआती कीमत 1799 युआन (करीब 22,200 रुपये) है। फोन 12 सितंबर से सेल के लिए चीन में उपलब्ध होगा।

7000mAh की बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 80W की चार्जिंग, कैमरा 50MP का

ओप्पो A6 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.57 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 16जीबी तक की LPDDR4x रैम और 512जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं।

Photo: Fonearena

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला यह फोन IP66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15.0 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:iPhone 17 सीरीज की बैटरी डीटेल लीक, iPhone 17 Pro Max हो सकता है बेहद खास

कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C 2.0 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। बताते चलें कि यही फोन भारत में 14 सितंबर को ओप्पो F31 प्रो के नाम से लॉन्च होगा।

Loading Suggestions...
Gadgets Hindi News Oppo
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.