ओप्पो का नया 5G स्मार्टफोन, मिलेगा तगड़ा प्रोसेसर और ऐंड्रॉयड 15 ओएस, लॉन्च जल्द Oppo A6 Pro 5G smartphone spotted on Geekbench launch expected soon, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Oppo A6 Pro 5G smartphone spotted on Geekbench launch expected soon

ओप्पो का नया 5G स्मार्टफोन, मिलेगा तगड़ा प्रोसेसर और ऐंड्रॉयड 15 ओएस, लॉन्च जल्द

ओप्पो का नया फोन- A6 Pro 5G जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन को बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग के अनुसार फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और ऐंड्रॉयड 15 ओएस देने वाली है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 07:17 AM
share Share
Follow Us on

ओप्पो अपने एक और नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी में लगा है। कंपनी के इस फोन का नाम Oppo A6 Pro 5G है। इस अपकमिंग डिवाइस को हाल में मलेशिया के SIRIM सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। इस सर्टिफिकेशन प्लैटफॉर्म के अनुसार फोन का मॉडल नंबर CPH2781 है। यह फोन FCC और TUV पर भी लिस्ट हो चुका है। अब इसकी एंट्री बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर हुई है। गीकबेंच लिस्टिंग में इस फोन के चिपसेट, रैम और ओएस वर्जन की जानकारी सामने आ गई हैं।

ओप्पो का नया 5G स्मार्टफोन, मिलेगा तगड़ा प्रोसेसर और ऐंड्रॉयड 15 ओएस, लॉन्च जल्द

डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और ऐंड्रॉयड 15 ओएस

गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देने वाली है। लिस्टिंग में प्रोसेसर के नाम का साफ-साफ नहीं बताया गया है, लेकिन सोर्स कोड से मिली सीपीयू और जीपीयू डीटेल के अनुसार फोन में ऑफर किए जाने वाले प्रोसेसर का नाम डाइमेंसिटी 6300 ही होगा। लिस्टिंग की मानें, तो यह फोन 8जीबी रैम से लैस होगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करेगा। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में इस फोन में 736 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 2010 पॉइंट मिले हैं।

80 वॉट की फास्ट चार्जिंग से लैस हो सकता है फोन

कुछ दिन पहले आई TUV लिस्टिंग के अनुसार यह फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है। फोन के मॉनिकर के अनुसार यह डिवाइस पिछले साल लॉन्च हुए Oppo A5 Pro 5G के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। ओप्पो A5 प्रो के फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है।

ये भी पढ़ें:8000mAh से भी बड़ी बैटरी वाला फोन ला रहा रियलमी, प्रोसेसर भी तेजतर्रार, डिटेल

8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया है। फोन का मेम कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में 5800mAh की बैटरी दी गई है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15 पर काम करता है।

Loading Suggestions...
Oppo Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।