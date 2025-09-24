Oppo का नया 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी वाला वाटरप्रूफ फोन मिड-रेंज में करेगा धमाका, लीक हुई सभी डिटेल्स Oppo A6 Pro 5G launch date soon have 50MP camera 7000mAh battery new waterproof phone in mid-range segment, Gadgets Hindi News - Hindustan
Oppo का नया 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी वाला वाटरप्रूफ फोन मिड-रेंज में करेगा धमाका, लीक हुई सभी डिटेल्स

7000mAh बैटरी, IP69 रेटिंग और 80W चार्जिंग के साथ जल्द आ रहा Oppo A6 Pro 5G। यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में बिलकुल नए डिज़ाइन और शानदार फीचर्स से लैस है। जानें डिटेल्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 12:02 PM
Oppo अपनी “A” सीरीज में एक नया माइलस्टोन जोड़ने जा रहा है जो Oppo A6 Pro 5G होगा। यह डिवाइस जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद जल्द ही ये भारत सहित अन्य देशों में भी दस्तक देगा। रिपोर्ट्स और लीक से पता चलता है कि Oppo ने इस मॉडल में बैटरी, डिस्प्ले, डिजाइन और कनेक्टिविटी के लिहाज़ से कई सुधार किए हैं, ताकि यह मिड-रेंज सेगमेंट में अपनी मजबूती साबित कर सके।

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है जो 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, लीक रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि इस फोन को IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ बनाया गया है, जिसे फोन को मौसम की मार और धूल से भी बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

Oppo A6 Pro 5G संभावित लॉन्च डेट और भारत में उपलब्धता

Oppo ने अभी तक भारत में A6 Pro 5G की आधिकारिक लॉन्च तारीख नहीं बताई है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ हफ्तों में यह मॉडल भारतीय बाजार में आएगा।

Oppo A6 Pro 5G की संभावित कीमत

चीन में Oppo ने A6 Pro 5G की शुरुआत कीमत CNY 1,799 (लगभग ₹22,300) रखी जा सकता है। वहीं 12GB + 256GB की कीमत CNY 1,999 (₹24,800) या उससे ऊपर बताई जा रही है।

Oppo A6 Pro 5G के फीचर्स (लीक)

Oppo A6 Pro 5G में 6.57-इंच FHD+ OLED डिस्प्ले है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट कर सकता ता है। इसके अलावा, फोन में 1.67mm Ultra-Slim Bezel (बेज़ल) डिज़ाइन है, जो देखने में ज़्यादा पैनल और कम किनारों जैसा अनुभव दे सकता है।

इस फोन की एक बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बैटरी है। साथ ही इसमें 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होती है। A6 Pro 5G में पीछे की तरफ 50MP मुख्य कैमरा है, f/1.8 अपर्चर और ऑटोफोकस के साथ आने की उम्मीद है। इसके अलावा पीछे एक 2MP मोनोक्रोम (monochrome) सेंसर है, जो कुछ ख़ास इफेक्ट्स और डेप्थ इफेक्ट के लिए काम आएगा। सेल्फी कैमरा 16MP होने की अफवाह है।

फोन MediaTek Dimensity 7300 SoC के साथ आ सकता है। Oppo A6 Pro 5G का IP रेटिंग IP66 + IP68 + IP69 है, यानी यह पानी, धूल और छींटियों/स्प्रे से अच्छी रक्षा करता है। फोन में in-display fingerprint सेंसर, फेस अनलॉक, USB Type-C पोर्ट, Bluetooth v5.4, Wi-Fi सपोर्ट आदि कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हैं।

