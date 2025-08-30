7000mAh की बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ फोन, 24 मिनट में 50% चार्जिंग, सेल्फी कैमरा 32MP का oppo a6 max featuring 7000mah battery 32mp camera launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo a6 max featuring 7000mah battery 32mp camera launched

7000mAh की बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ फोन, 24 मिनट में 50% चार्जिंग, सेल्फी कैमरा 32MP का

ओप्पो ने अपना नया फोन लॉन्च किया है। इसका नाम Oppo A6 Max है। फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। यह फोन मात्र 24 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on

ओप्पो ने अपना नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन का नाम Oppo A6 Max है। यह फोन अभी चीन में लॉन्च हुआ है। फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। चीन में इसकी कीमत 1599 युआन (करीब 19700 रुपये) है। ओप्पो का यह फोन IP66, IP68 और IP69 डस्ट और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। आइए जानते हैं डीटेल।

7000mAh की बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ फोन, 24 मिनट में 50% चार्जिंग, सेल्फी कैमरा 32MP का

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 2800 x 1280 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। एक्सट्रा ड्यूरेबिलिटी के लिए कंपनी इसमें क्रिस्टल शील्ड ग्लास ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दे रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

oppo
ये भी पढ़ें:50MP के सेल्फी कैमरा वाले वॉटरप्रूफ फोन पर 3 हजार की छूट, 31 अगस्त तक बंपर डील

कंपनी का दावा है कि इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी से यह फोन मात्र 24 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। हाई-टेंप्रेचर में काम कर पाने के लिए इस फोन को SGS सर्टिफिकेशन भी मिला है। ओप्पो A6 मैक्स दो कलर ऑप्शन- स्ट्रीमर वाइट और रॉक मिस्ट ब्लू में आता है। फोन के ग्लोबल लॉन्च के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

Loading Suggestions...
Oppo Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.