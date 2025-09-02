7000mAh की बैटरी और 32MP के सेल्फी कैमरा वाला नया स्मार्टफोन, 512GB तक स्टोरेज oppo a6 gt 5g featuring 7000mah battery 32mp camera and up to 512gb storage launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
7000mAh की बैटरी और 32MP के सेल्फी कैमरा वाला नया स्मार्टफोन, 512GB तक स्टोरेज

ओप्पो ने अपनी A सीरीज के नए स्मार्टफोन- Oppo A6 GT 5G को लॉन्च किया है। फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 7000mAh की बैटरी के साथ कई जबर्दस्त फीचर ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:06 AM
ओप्पो ने अपनी A सीरीज के नए स्मार्टफोन- Oppo A6 GT 5G को लॉन्च किया है। यह फोन चीन में लॉन्च हुआ है। यह फोन पिछले दिनों लॉन्च हुए ओप्पो A6 मैक्स का रीब्रैंडेड वर्जन है। ओप्पो ने A6 मैक्स को केवल 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया था। फोन का GT एडिशन तीन वेरिएंट- 8जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 512जीबी में आता है। चीन में इस फोन की शुरुआती कीमत 1699 युआन (करीब 21 हजार रुपये) है। फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 7000mAh की बैटरी के साथ कई जबर्दस्त फीचर ऑफर कर रही है।

फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 2800 x 1280 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.8 इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। 1.5K रेजॉलूशन वाले इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। कंपनी इस फोन में अंडर-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ऑफर कर रही है। फोन में कंपनी फेस अनलॉक फीचर भी दे रही है। यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 512जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दे रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड ऐंगल कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 80 वॉट की सुपर फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको ड्यूल सिम सपोर्ट, एनएफसी, ब्लूटूथ 5.3, वाई-फाई 6 और यूएसबी टाइप C जैसे ऑप्शन मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन इस महीने के आखिर में Oppo F31 Pro+ के नाम से भारत में एंट्री कर सकता है।

(Photo: Gizmochina)

