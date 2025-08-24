6830mAh की बैटरी वाला नया 5G फोन, मिलेगा 50MP का मेन कैमरा, रैम 12GB तक

ओप्पो A6 5G जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन TENAA पर देखा गया है। यह फोन 6830mAh की बैटरी से लैस होगा। साथ ही इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12जीबी तक की रैम भी देने वाली है।

ओप्पो का नया फोन लॉन्च होने वाला है। चीन के TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस में PLS120 मॉडल नंबर वाले एक डिवाइस को देखा गया है। माना जा रहा है कि कंपनी इस डिवाइस को Oppo A6 5G के नाम से लॉन्च कर सकती है। इस लिस्टिंग की जानकारी द टेक आउटलुक ने दी है। लिस्टिंग के अनुसार यह फोन 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा। साथ ही इसमें कंपनी 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक का इंटरनल स्टोरेज देने वाली है। इन सबके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 6830mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं कि यह फोन किन फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के साथ आने वाला है।

इन फीचर्स के साथ आएगा ओप्पो का नया फोन लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 1080x2372 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.57 इंच का डिस्प्ले देने वाली है। यह एमोलेड डिस्प्ले 10-बिट कलर्स को सपोर्ट करेगा। फोन 8जीबी रैम और 12जीबी रैम में आएगा। साथ ही इसमें आपको 128जीबी और 512जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। लिस्टिंग में फोन के प्रोसेसर के बारे में कहा गया है कि यह एक 2.4GHz ऑक्टा-कोर चिपसेट होगा। हालांकि, लिस्टिंग में फोन के प्रोसेसर के नाम का खुलासा नहीं हुआ है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी सेंसर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। कंपनी इस फोन में 6830mAh की बैटरी देने वाली है। फोन का डाइमेंशन 158.2 × 75.02 × 8mm और वजन 185 ग्राम है। यह डार्क ब्लू फिनिश में आएगा।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाली है। साथ ही फोन फेस रिकॉग्निशन और ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आएगा। फोन की लॉन्च डेट के बारे में ओप्पो ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फोन जल्द चीन में एंट्री करेगा। चीन में लॉन्च होने के बाद कंपनी इसे दूसरे मार्केट्स में भी लॉन्च कर सकती है।