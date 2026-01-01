ओप्पो ने चुपके से लॉन्च किया 6000mAh बैटरी वाला फोन, मिलेगी 12GB तक रैम, यह है खास

संक्षेप: OPPO A5m 5G launched: ओप्पो तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। ओप्पो ने चुपचाप अपने घरेलू बाजार यानी चीन में अपना Oppo A5m 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। वैसे, इस डिवाइस का नाम नया है, लेकिन यह चीन में लॉन्च किए गए Oppo A5x 5G डिवाइस की हूबहू कॉपी है।

Jan 01, 2026 11:45 am IST

OPPO A5m 5G launched: ओप्पो तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। ओप्पो ने चुपचाप अपने घरेलू बाजार यानी चीन में अपना Oppo A5m 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। वैसे, इस डिवाइस का नाम नया है, लेकिन यह चीन में लॉन्च किए गए Oppo A5x 5G डिवाइस की हूबहू कॉपी है। दोनों स्मार्टफोन एक ही मॉडल नंबर, PKW110 के साथ आते हैं। फोन 6000mAh बैटरी से लैस है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

Oppo A5m 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन में 6.67-इंच का एलसीडी डिस्प्ले है जो एचडी प्लस स्क्रीन रिजॉल्यूशन, 264 पीपीआई स्क्रीन डेंसिटी, 1000 निट्स ग्लोबल पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट और 16.7 मिलियन कलर्स के साथ आता है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है, जिसे LPDDR4x रैम और यूएफएस 2.2 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह फोन कलरओएस 15.0 पर चलता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 32 मेगापिक्सेल का मेन वाइड-एंगल रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सेल कैमरा है। स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी है और यह 45W सुपरवूक फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसका डाइमेंशन 165.71×76.24×7.99 एमएम है और इसका वजन 194 ग्राम है।

फोन में मिलने वाले अन्य फीचर्स में साइड फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी, 3.5 एमएम हेडफोन जैक, A-GPS असिस्टेड पोजिशनिंग, वाई-फाई पोजिशनिंग, सेलुलर नेटवर्क पोजिशनिंग, बाइदौ, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, क्यूजेडएसएस, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, IP65 रेटिंग, 360-डिग्री ड्रॉप-रेसिस्टेंट, अल्ट्रा-डैम्प डायमंड आर्किटेक्चर, 300% एक्स्ट्रा लाउड वॉल्यूम वाला नई जेनरेशन का हाई स्पीकर, डीपसीक फुल-पावर्ड असिस्टेंट, आउटडोर मोड, ग्लव मोड, गीले/तैलीय हाथों से टच कंट्रोल और AI इमेज असिस्टेंट शामिल हैं।