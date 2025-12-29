200MP प्रो-ग्रेड कैमरा, 6200mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत लीक, जानें फीचर्स भी

संक्षेप: OPPO Reno 15 Pro Mini भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। फोन में 200MP प्रो कैमरा, दमदार प्रोसेसर, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 6200mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Dec 29, 2025 03:18 pm IST

OPPO अपने Reno 15 सीरीज में एक खास स्मार्टफोन Reno 15 Pro Mini को लेकर भारत में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है। जैसा कि लीक रिपोर्ट्स में सामने आया है, यह फोन मिनी फॉर्म फैक्टर के साथ प्रो-लेवल फीचर्स देने का दावा करता है जिसमें आपको 200MP का हाई-रेस कैमरा, MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट और 6200mAh बैटरी जैसे हाई-एंड स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। OPPO Reno 15 Pro Mini फोन में 6.32-इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले होगा, जो स्मूद विज़ुअल और रिफ्रेश अनुभव देगा, साथ ही 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आउटडोर विज़िबिलिटी मजबूत रहेगी। Reno 15 Pro Mini में IP66/68/69 रेटिंग जैसी प्रीमियम पावर भी मिल सकती है, जो इसे धूल, पानी और छींटों से सुरक्षित रखती है।

Oppo Reno 15 Pro Mini की भारत में कीमत अभिषेक यादव का दावा है कि भारत में आने वाले ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की बॉक्स कीमत 64,999 रुपये तय की गई है। भारत में फोन की बॉक्स कीमत रेनो 15 प्रो मिनी की सेल कीमत कम हो सकती है। जानकारी लीक करने वाले का मानना ​​है कि यह कॉन्फ़िगरेशन 59,999 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा, ओप्पो बैंकों की ओर से शुरुआती छूट भी दे सकता है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत और कम हो जाएगी।

OPPO Reno 15 Pro Mini की डिटेल्स और फीचर्स OPPO Reno 15 Pro Mini में सबसे बड़ा बदलाव है इसका MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर, जो 4nm प्रोसेस पर आधारित है और दमदार CPU-GPU क्षमता प्रदान करता है। फोन में 6.32-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और तेज UI अनुभव प्रदान करता है। डिस्प्ले को Gorilla Glass 7i जैसे प्रोटेक्शन के साथ पेश किया जा सकता है, जिससे स्क्रैच और गिरावट से सुरक्षा मिलती है।

Reno 15 Pro Mini का कैमरा सिस्टम सबसे बड़ी यूएसपी में से एक है। इसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर होने की उम्मीद है, जो प्रो-ग्रेड इमेज कैप्चरिंग को संभव बनाता है। इसके साथ 50MP Ultra-Wide और 50MP Telephoto लेंस मिल सकते हैं, जिससे यह ट्रिपल कैमरा सेटअप फोटोग्राफी जरूरतों को पूरा करेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा भी मिल सकता है, जो हाई-क्वालिटी पोर्ट्रेट और क्लियर वीडियो कैप्चरिंग को सपोर्ट करेगा। यह कैमरा सेटअप खासकर फोटोग्राफी लवर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए आकर्षक हो सकता है।