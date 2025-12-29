Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Oppo 200MP Pro-grade camera 6200mAh battery Reno 15 Pro Mini variant wise price leaked check all features
200MP प्रो-ग्रेड कैमरा, 6200mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत लीक, जानें फीचर्स भी

200MP प्रो-ग्रेड कैमरा, 6200mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत लीक, जानें फीचर्स भी

संक्षेप:

OPPO Reno 15 Pro Mini भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। फोन में 200MP प्रो कैमरा, दमदार प्रोसेसर, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 6200mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। 

Dec 29, 2025 03:18 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size

₹49990

और जाने

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47988

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro 5G

OPPO Reno 14 Pro 5G

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹49999

₹54999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

OPPO अपने Reno 15 सीरीज में एक खास स्मार्टफोन Reno 15 Pro Mini को लेकर भारत में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है। जैसा कि लीक रिपोर्ट्स में सामने आया है, यह फोन मिनी फॉर्म फैक्टर के साथ प्रो-लेवल फीचर्स देने का दावा करता है जिसमें आपको 200MP का हाई-रेस कैमरा, MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट और 6200mAh बैटरी जैसे हाई-एंड स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। OPPO Reno 15 Pro Mini फोन में 6.32-इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले होगा, जो स्मूद विज़ुअल और रिफ्रेश अनुभव देगा, साथ ही 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आउटडोर विज़िबिलिटी मजबूत रहेगी। Reno 15 Pro Mini में IP66/68/69 रेटिंग जैसी प्रीमियम पावर भी मिल सकती है, जो इसे धूल, पानी और छींटों से सुरक्षित रखती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size

₹49990

और जाने

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47988

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro 5G

OPPO Reno 14 Pro 5G

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹49999

₹54999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

Oppo Reno 15 Pro Mini की भारत में कीमत

अभिषेक यादव का दावा है कि भारत में आने वाले ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की बॉक्स कीमत 64,999 रुपये तय की गई है। भारत में फोन की बॉक्स कीमत रेनो 15 प्रो मिनी की सेल कीमत कम हो सकती है। जानकारी लीक करने वाले का मानना ​​है कि यह कॉन्फ़िगरेशन 59,999 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा, ओप्पो बैंकों की ओर से शुरुआती छूट भी दे सकता है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत और कम हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:Vi का न्यू ईयर गिफ्ट: इन दो प्लान्स में FREE मिल रही 96 दिन की Validity

OPPO Reno 15 Pro Mini की डिटेल्स और फीचर्स

OPPO Reno 15 Pro Mini में सबसे बड़ा बदलाव है इसका MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर, जो 4nm प्रोसेस पर आधारित है और दमदार CPU-GPU क्षमता प्रदान करता है। फोन में 6.32-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और तेज UI अनुभव प्रदान करता है। डिस्प्ले को Gorilla Glass 7i जैसे प्रोटेक्शन के साथ पेश किया जा सकता है, जिससे स्क्रैच और गिरावट से सुरक्षा मिलती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

27% OFF

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro

  • checkMars Orange
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹50999

₹69999

खरीदिये

discount

13% OFF

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹51999

₹59900

खरीदिये

Reno 15 Pro Mini का कैमरा सिस्टम सबसे बड़ी यूएसपी में से एक है। इसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर होने की उम्मीद है, जो प्रो-ग्रेड इमेज कैप्चरिंग को संभव बनाता है। इसके साथ 50MP Ultra-Wide और 50MP Telephoto लेंस मिल सकते हैं, जिससे यह ट्रिपल कैमरा सेटअप फोटोग्राफी जरूरतों को पूरा करेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा भी मिल सकता है, जो हाई-क्वालिटी पोर्ट्रेट और क्लियर वीडियो कैप्चरिंग को सपोर्ट करेगा। यह कैमरा सेटअप खासकर फोटोग्राफी लवर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए आकर्षक हो सकता है।

Reno 15 Pro Mini में 6200mAh की बैटरी दी जाएगी, जो पूरे दिन का बैकअप दे सकती है, खासकर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त है। इसके साथ 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी है। फोन में 5G सपोर्ट के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट का अनुभव मिलेगा। Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS और NFC जैसे आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स भी शामिल होंगे। सॉफ्टवेयर के तौर पर फोन Android 16 आधारित ColorOS पर चलेगा, जिसमें UI को आसान और पावर-एफिशिएंट बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:मोबाइल यूजर्स सावधान! अपने फोन में जरूर चेक करें ये सेटिंग वरना उड़ जाएंगे पैसे
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Oppo Oppo Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।