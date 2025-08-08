शतरंज के मैच में फिसड्डी साबित हुआ एलन मस्क का AI, टूर्नामेंट का विनर बने OpenAI से मिली हार OpenAIs o3 Model Defeats Elon Musks Grok 4 to Win Global AI Chess Championship in Historic Final Showdown, Gadgets Hindi News - Hindustan
शतरंज के मैच में फिसड्डी साबित हुआ एलन मस्क का AI, टूर्नामेंट का विनर बने OpenAI से मिली हार

AI मॉडल्स के बीच हुए एक तीन दिनों के चेस टूर्नामेंट के दौरान एलन मस्क के GrokAI को बड़ा झटका लगा है। OpenAI ने फाइनल मुकाबले में उसे हराकर खिताब अपने नाम किया और बड़ी जीत हासिल की है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:05 PM
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक अनोखे मुकाबले का चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है, जिसमें OpenAI ने एलन मस्क की कंपनी xAI के चैटबॉट Grok को शतरंज के मुकाबले में मात देकर जीत हासिल की है। यह टूर्नामेंट खास इसलिए था क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल चेस इंजन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों के लिए डिजाइन किए गए AI मॉडल्स आमने-सामने आए थे।

टूर्नामेंट में OpenAI का o3 मॉडल पूरे मुकाबले में सबसे तगड़ा रहा और फाइनल में Grok 4 को लगातार जीत के साथ हराकर चैंपियन बना। गूगल का Gemini मॉडल तीसरी पोजीशन पर रहा, जिसने एक अन्य OpenAI मॉडल को हराया। इस जीत के साथ ही OpenAI और xAI के बीच चल रहे कॉम्पिटीशन में और गर्मी आ गई है, क्योंकि दोनों कंपनियां अपने मॉडल्स को दुनिया का सबसे स्मार्ट AI मानने का दावा करती हैं।

सेमीफाइनल तक आगे निकल रहा था Grok

चेस.कॉम के राइटर पेड्रो पिनहाटा ने लिखा, 'सेमीफाइनल तक ऐसा लग रहा था कि Grok 4 को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फाइनल में उसकी चालें कमजोर पड़ गईं।" उन्होंने बताया कि Grok ने फाइनल के दौरान कई बड़ी गलतियां कीं, जिसमें बार-बार अपनी क्वीन को खोना भी शामिल था। शतरंज ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने लाइवस्ट्रीम के दौरान कहा, "Grok ने बहुत सी गलतियां कीं, लेकिन OpenAI ने एक भी नहीं।"

एलन मस्क ने फाइनल से पहले X पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट के लिए खास मेहनत नहीं की, और अब तक की सफलता केवल एक ‘साइड इफेक्ट’ थी। बता दें, यह AI शतरंज टूर्नामेंट गूगल की ओनरशिप वाले प्लेटफॉर्म Kaggle पर हुआ, जिसमें Anthropic, Google, OpenAI, xAI के अलावा चीनी कंपनियां DeepSeek और Moonshot AI के कुल आठ बड़े लैंग्वेज मॉडल्स ने हिस्सा लिया।

पहले भी होते रहे हैं ऐसे मुकाबले

तीन दिनों तक चले इस मुकाबले में मॉडल्स की स्ट्रेटजी, तर्कशक्ति और जटिल नियमों को समझने की क्षमता को परखा गया। शतरंज और गो जैसे स्ट्रेटजिक गेम्स लंबे समय से AI कैपेबिलिटीज की जांच का बड़ा पैमाना रहे हैं। इससे पहले 2010 के दशक में गूगल डीपमाइंड के AlphaGo ने मानव गो चैम्पियनों को हराकर सनसनी मचाई थी, और 1990 के दशक में IBM के Deep Blue ने विश्व शतरंज चैम्पियन गैरी कास्पारोव को मात देकर इतिहास रच दिया था।

