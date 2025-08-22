OpenAI का बड़ा फैसला: इस साल दिल्ली में खुलेगा पहला ऑफिस, नई नौकरियों के दरवाजे खुले OpenAI to launch first India office in New Delhi this year begins local hiring in AI overdrive, Gadgets Hindi News - Hindustan
OpenAI का बड़ा फैसला: इस साल दिल्ली में खुलेगा पहला ऑफिस, नई नौकरियों के दरवाजे खुले

OpenAI ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने की घोषणा कर दी है। जल्द ही दिल्ली में खुलेगा पहला ऑफिस, जहां से ChatGPT और AI से जुड़े काम होंगे। जानिए इससे भारत के यूजर्स और टैलेंट को क्या फायदा मिलेगा।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:22 AM
OpenAI जो ChatGPT बनाने वाली कंपनी है, अब भारत में अपनी पहली शाखा दिल्ली में खोलने वाला है। OpenAI का भारत में ऑफिस सिर्फ कामकाज की शुरुआत नहीं है, बल्कि यहां AI बनाने, विकसित करने और मिलकर काम करने का एक नया दौर भी शुरू होगा। OpenAI ने भारत में अब लीगल यूनिट भी बना दी है और लोकल लेवल पर टीम बनाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। भारत, जहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या अरब के पार है, OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस बन चुका है, और कंपनी इस विस्तार को भारत का सबसे महत्वपूर्ण बाजार बनाने की दिशा में बढ़ रही है। OpenAI ने हाल ही में भारत में सबसे सस्ता ChatGPT प्लान भी लॉन्च किया है, जिससे ऐसा लगता है कि OpenAI भारत को भविष्य का एक महत्वपूर्ण केन्द्र मानता है।

नया इंडिया ऑफिस और स्थानीय भर्ती

OpenAI ने भारत में पहला ऑफिस साल 2025 के अंत तक New Delhi में खोलने की प्लानिंग की है। इसके लिए कंपनी ने कानूनी यूनिट बना ली है और स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। यह कदम भारत में Direct ऑफरिंग और साझेदारी को मजबूत करेगा।

भारत क्यों महत्वपूर्ण है?

India OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार है। यहां खासतौर पर छात्रों में ChatGPT लोकप्रियता चार गुना बढ़ चुकी है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत OpenAI के लिए सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है।

ऑफिस का उद्देश्य और फोकस

OpenAI अपने AI प्रोडक्ट्स को भारत के अनुरूप और किफायती बनाने पर काम कर रहा है। OpenAI को भारत में Google Gemini, Perplexity जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, जो AI टूल्स मुफ्त या कम कीमत पर दे रहे हैं। OpenAI ने IndiaAI Mission के हिस्से के तौर पर OpenAI Academy India भी शुरू की है, जिसके जरिये AI ट्रेनिंग और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है।

Artificial Intelligence
