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सबसे पावरफुल ChatGPT एकदम FREE में! इन 1 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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OpenAI ने 1 लाख एकेडमिक रिसर्चर्स को अपने सबसे एडवांस्ड ChatGPT AI मॉडल्स का फ्री एक्सेस देने का ऐलान किया है। जानिए इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा।

Free Access to Its Most Advanced ChatGPT Models
दुनियाभर के रिसर्चर्स को नए ऑफर का फायदा दिया जाएगा।

अगर आप ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं और रिसर्चर हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। OpenAI ने घोषणा की है कि वह दुनिया भर के 1 लाख एकेडमिक रिसर्चर्स को अपने सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स का फ्री एक्सेस देगा। कंपनी का कहना है कि इस पहल का मकसद वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देना और रिसर्च से जुड़े लोगों को बेहतर AI टूल्स उपलब्ध कराना है।

नई पहल ChatGPT for Academic Researchers प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। OpenAI के मुताबिक, इस प्रोग्राम को कई फेज में लागू किया जाएगा और इसके जरिए एलिजिबल रिसर्चर्स उन AI फीचर्स तक पहुंच मिलेगी, जो सामान्य यूजर्स के लिए लिमिटेड हैं या पेड प्लान के साथ मिलते हैं।

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किन लोगों को मिलेगा फायदा?

कंपनी का नया ऑफर सभी ChatGPT यूजर्स के लिए नहीं है। इसका फायदा केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से जुड़े पात्र रिसर्चर्स को मिलेगा। OpenAI शुरुआती फेज में करीब 1 लाख वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करेगा।

कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे?

चुने गए रिसर्चर्स को OpenAI के सबसे लेटेस्ट और पावरफुल AI मॉडल्स का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा उन्हें ChatGPT, ChatGPT Work और Codex जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। साथ ही सामान्य यूजर्स की तुलना में ज्यादा Usage Limits और बड़ा Context Window मिलेगा, जिससे लंबे रिसर्च पेपर, बड़े डाटा सेट और मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करना आसान होगा।

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रिसर्च में इस तरह आएगी तेजी

OpenAI का मानना है कि एडवांस्ड AI टूल्स वैज्ञानिकों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े डाटा का एनालिसिस, रिसर्च पेपर की समरी निकालना, कोड लिखना और डिबग करना, ग्रांट प्रपोजल तैयार करना तथा नई रिसर्च हाइपोथीसिस डिवेलप करना पहले की तुलना में ज्यादा फास्ट और आसान हो सकता है। इससे रिसर्चर्स का समय बचेगा और वे जरूरी रिसर्च टास्क पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

AI कंपनी ने वैज्ञानिक रिसर्च को सपोर्ट देने के लिए 2027 तक 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश करने की बात कही है। OpenAI का मानना है कि AI का सही इस्तेमाल स्वास्थ्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई खोजों को तेज कर सकता है।

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भारत के रिसर्चर्स के लिए क्या मतलब?

अगर भारत के किसी पात्र विश्वविद्यालय या रिसर्च संस्थान को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, तो वहां के रिसर्चर्स को बिना महंगे AI सब्सक्रिप्शन लिए OpenAI के सबसे एडवांस्ड टूल्स इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी सभी भाग लेने वाले संस्थानों की फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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