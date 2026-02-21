Hindustan Hindi News
OpenAI ला रहा कैमरे वाला ChatGPT AI स्मार्ट स्पीकर, शॉपिंग में भी करेगा मदद, इतनी होगी कीमत

Feb 21, 2026 01:40 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
द इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ओपनएआई कथित तौर पर अपने पहले हार्डवेयर डिवाइस के तौर पर एक स्मार्ट स्पीकर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। डिवाइस में शायद एक बिल्ट-इन कैमरा होगा। इसकी कीमत US में लगभग 18,000 रुपये से लगभग 27,000 रुपये के बीच हो सकती है।

OpenAI अब AI पर काम करने वाले डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पिछले साल, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने AI-पावर्ड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए ऐप्पल के पुराने डिजाइनर, Jony Ive को लाया था। सैम ऑल्टमैन के AI स्टार्टअप की नजर कुछ समय से हार्डवेयर डिवाइस पर थी। अब, एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ओपनएआई का पहला डिवाइस एक स्मार्टस्पीकर हो सकता है जिसमें इनबिल्ट कैमरे हो सकते हैं। इसमें क्या खास होगा और यह कैसे काम करेगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

ओपनएआई का स्मार्ट स्पीकर कैसे काम करेगा?

द इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ओपनएआई कथित तौर पर अपने पहले हार्डवेयर डिवाइस के तौर पर एक स्मार्ट स्पीकर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। डिवाइस में शायद एक बिल्ट-इन कैमरा होगा। इससे डिवाइस को अपने आस-पास की चीजों का साफ अंदाजा हो सकेगा, और यह चीजों और शायद यूजर्स को भी पहचान सकेगा - जैसे पास की टेबल पर रखी चीजें या आस-पास लोग क्या बातचीत कर रहे हैं।

स्पीकर को जॉनी आइव डिजाइन करेंगे जो ओपनएआई में डिजाइन टीम को लीड कर रहे हैं। आइव के डिजाइन स्टार्टअप io को मई 2025 में सैम ऑल्टमैन के स्टार्टअप ने $6.5 बिलियन में खरीद लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओपनएआई के हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सवालों के जवाब देने और स्पीकर के जरिए AI से बातचीत जैसे फीचर्स के अलावा, यूजर्स ऐप्पल के FaceID की तरह डिवाइस को अनलॉक करने या खरीदारी करने के लिए फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे यूजर्स सीधे डिवाइस से खरीदारी कर पाएंगे, जिससे शॉपिंग का अनुभव आसान हो जाएगा, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पर भी सवाल उठेंगे।

प्राइवेसी पर उठ सकते हैं सवाल

आजकल के कई स्मार्ट स्पीकर जो वेक वर्ड का इंतजार करते हैं, उनसे अलग, ओपनएआई का प्रोडक्ट शायद लगातार सुनने और देखने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्पीकर को "अपने आस-पास की बातचीत को ट्रैक करने और समझने के लिए बनाया जाएगा, जिससे यह लगभग 'हमेशा चालू' रहने की क्षमता देगा।"

इसमें ऐसे सिनेरियो भी शामिल हो सकते हैं जहां स्पीकर को पता चलता है कि यूजर किसी जरूरी एग्जाम या मीटिंग से पहले देर रात तक जाग रहा है। इससे यूजर प्राइवेसी पर भी सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि ओपनएआई अभी इस समस्या से कैसे निपटने का प्लान बना रहा है।

कब लॉन्च होगा स्पीकर और कितनी होगी कीमत

खबर है कि ओपनएआई 2027 की शुरुआत से पहले स्मार्ट स्पीकर रिलीज करने का प्लान नहीं बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्मार्ट स्पीकर की कीमत US में $200 (लगभग 18,000 रुपये) और $300 (लगभग 27,000 रुपये) के बीच हो सकती है।

कंपनी के रोडमैप में शायद स्मार्ट ग्लास और स्मार्ट लैंप जैसे दूसरे डिवाइस भी डेवलप करना शामिल है, लेकिन उनका क्या होगा यह अभी साफ नहीं है। कंपनी के एक इन-ईयर ऑडियो डिवाइस पर भी काम करने की उम्मीद है, जिसका कोडनेम “स्वीटपी” है।

हार्डवेयर में ओपनएआई की एंट्री ऐसे समय में हुई है जब दूसरी बड़ी टेक कंपमियां भी इसी तरह के कदम उठा रही हैं। अफवाह है कि ऐप्पल भी AI से चलने वाले अपने गैजेट्स की रेंज बना रहा है, जिसमें स्मार्ट ग्लास, AI पेंडेंट और कैमरे वाले AirPods शामिल हैं।

