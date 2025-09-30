OpenAI चुपके से बना रहा TikTok जैसा Video App, हर वीडियो बनेगा AI से OpenAI secretly building TikTok-style app where every video is AI generated Compete With Instagram too, Gadgets Hindi News - Hindustan
OpenAI चुपके से बना रहा TikTok जैसा Video App, हर वीडियो बनेगा AI से

OpenAI एक नए ऐप पर काम कर रही है जो TikTok जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें हर वीडियो AI द्वारा बनाया जाएगा। जानिए कैसे यह काम करेगा नए ऐप।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:56 AM
OpenAI चुपके से बना रहा TikTok जैसा Video App, हर वीडियो बनेगा AI से

सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट की दुनिया में एक नया बदलाव आने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, OpenAI अब एक ऐसा ऐप बना रही है जो TikTok की तरह दिखेगा, पर उसमें एक बहुत बड़ा फर्क होगा हर वीडियो AI द्वारा जेनरेट किया जाएगा, न कि यूजर द्वारा अपलोड किया गया। इस ऐप का नाम Sora 2 मॉडल पर आधारित हो सकता है, जिसे OpenAI ने पहले ही टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल के रूप में पेश किया था। ये ऐप Verticle वीडियो फॉर्मेट, स्वाइप नेविगेशन और “For You” पेज जैसे TikTok-जैसे फीचर्स पेश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि यूजर अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे सारा कंटेंट AI बनाएगा।

बताया जा रहा है कि इन वीडियो क्लिप्स की अवधि 10 सेकंड या कम होगी। यूजर्स को अपनी पहचान वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे AI उनके लुक (चेहरा, शैली) को वीडियो में उपयोग कर सके। अगर कोई और यूजर उनकी पहचान वाले वीडियो बनाता है, तो उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा। लेकिन इस नए मॉडल के सामने बड़े सवाल भी हैं कॉपीराइट, सुरक्षा, असली और नकली सामग्री की पहचान, और यूजर कंट्रोल।

TikTok जैसा लेकिन बिल्कुल अलग

OpenAI जिस ऐप पर काम कर रही है, उसका इंटरफ़ेस TikTok जैसा होगा। इसमें short vertical videos, swipe navigation और “For You” पेज जैसे फीचर्स मिलेंगे। फर्क बस इतना होगा कि यहां कोई यूजर अपनी वीडियो अपलोड नहीं करेगा। सारी सामग्री AI द्वारा जेनरेट की जाएगी। यानी आप ऐप खोलते ही सिर्फ AI-बनी क्लिप्स देखेंगे।

Sora 2 मॉडल पर आधारित

यह ऐप Sora 2 टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल पर बनाया जा रहा है, जो पहले ही OpenAI का बड़ा इनोवेशन रहा है। Sora 2 इंस्ट्रक्शन्स (टेक्स्ट) लेकर कुछ सेकंड्स में वीडियो जेनरेट कर सकता है। अब इसी मॉडल को सोशल ऐप में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां हर वीडियो AI की “क्रिएशन” होगी।

वीडियो की लंबाई और स्टाइल

शुरुआत में इस ऐप पर सिर्फ 10 सेकंड तक की वीडियो क्लिप्स होंगी। ये वीडियो अलग-अलग थीम पर आधारित हो सकती हैं कॉमेडी, ड्रामा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, फैशन या किसी भी रैंडम आइडिया पर। इससे यह प्लेटफार्म TikTok और Instagram Reels जैसा फील देगा, लेकिन पूरी तरह से मशीन-जनरेटेड होगा।

यूजर की पहचान और कंट्रोल

इस ऐप में एक खास फीचर होगा identity verification। अगर कोई यूजर चाहे, तो वह अपनी पहचान (चेहरा/स्टाइल) वेरिफाई करवा सकता है। फिर AI उसी आधार पर उनके जैसे वीडियो जेनरेट कर सकता है। अगर किसी और ने उस पहचान से वीडियो बनवाई, तो ओरिजिनल यूजर को तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। इससे फेक वीडियो और मिसयूज को रोका जा सकेगा।

अगर यह ऐप लॉन्च हो जाता है, तो यह TikTok और Instagram Reels जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहां TikTok और Insta पर कंटेंट यूजर अपलोड करते हैं, वहीं OpenAI के इस ऐप पर सिर्फ AI कंटेंट होगा। इसका फायदा ये होगा कि वीडियो बनाने के लिए किसी इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन खतरा ये है कि original human creativity कम हो सकती है और fake content का खतरा बढ़ सकता है।

