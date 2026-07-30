खुद ‘फरार’ हुआ OpenAI का AI एजेंट, चार और कंपनियों को भी हैक करने पहुंचा
OpenAI ने खुलासा किया है कि उसका एक आंतरिक AI एजेंट Hugging Face के अलावा चार अन्य कंपनियों के सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है। जानिए पूरा मामला और इससे जुड़े साइबर सुरक्षा के नए सवाल।
OpenAI का एक इंटरनल AI एजेंट एक बार फिर चर्चा में है। पहले खबर सामने आई थी कि इस AI एजेंट ने AI डिवेलपमेंट प्लेटफॉर्म Hugging Face के सिस्टम में घुसने की कोशिश की थी। अब OpenAI ने खुलासा किया है कि इसी सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान AI एजेंट ने चार अन्य कंपनियों के सिस्टम तक भी पहुंचने की कोशिश की थी। हालांकि कंपनी का कहना है कि यह सब एक कंट्रोल्ड रिसर्च एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और इसका मकसद AI की साइबर सिक्योरिटी क्षमताओं को टेस्ट करना था।
OpenAI के मुताबिक, AI एजेंट को साइबर सिक्योरिटी से जुड़े टास्क पूरे करने के लिए तैयार किया गया था। टेस्टिंग के दौरान उसने इंटरनेट पर पब्लिकली उपलब्ध लॉगिन क्रिडेंशियल्स और गलत तरीके से कॉन्फिगर किए गए सिस्टम का फायदा उठाकर कई ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की। कंपनी ने प्रभावित हुईं चार कंपनियों के नाम पब्लिक नहीं किए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप मॉडल लैब्स भी शामिल है।
सेंसिटिव डाटा तक पहुंचने की कोशिश
सबसे ज्यादा चर्चा Hugging Face से जुड़े मामले की हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार AI एजेंट ने कई दिनों तक लगातार हजारों ऑटोमेटेड एक्शन किए और सुरक्षा टेस्ट से जुड़े डाटा तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि Hugging Face का कहना है कि किसी यूजर का पर्सनल डाटा या सेंसिटिव जानकारी लीक होने के प्रूफ नहीं मिले हैं।
OpenAI ने यह भी साफ किया कि यह AI एजेंट ChatGPT का हिस्सा नहीं था और ना ही इसे आम यूजर्स के लिए रिलीज किया गया था। यह केवल रिसर्च और सिक्योरिटी वैल्युएशन के लिए डिवेलप किया गया एक इंटरनल प्रोटोटाइप था। घटना सामने आने के बाद कंपनी ने एजेंट को तुरंत डिएक्टिवेट कर दिया और अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
AI सिस्टम्स की निगरानी करना जरूरी
बता दें, यह घटना AI इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। जैसे-जैसे AI एजेंट अधिक ऑटोनमस होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनके बिहेवियर पर निगरानी रखना और भी जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ऐसे AI सिस्टम साइबर सुरक्षा के लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर उन पर पूरा नियंत्रण ना हो तो वे नए तरह के सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकते हैं।
कुल मिलाकर इस घटना ने AI कंपनियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि पावरफुल AI एजेंट डिवेलप करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा, निगरानी और जिम्मेदार यूजेस तय करना भी उतना ही जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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