अब दिमाग पढ़ने की तैयारी में सैम ऑल्टमैन, बिना सर्जरी के होगा काम, ऐसे काम करेगी तकनीक

संक्षेप: OpenAI CEO Sam Altman अब लोगों का दिमाग पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह मर्ज लैब्स नाम के एक नए सीक्रेट स्टार्टअप का सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक नॉन इनवेसिव (यानी बिना चीरफाड़ वाला) ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) डेवलप कर रहा है।

Sun, 26 Oct 2025 03:12 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OpenAI CEO Sam Altman अब लोगों का दिमाग पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह मर्ज लैब्स नाम के एक नए सीक्रेट स्टार्टअप का सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक नॉन इनवेसिव (यानी बिना चीरफाड़ वाला) ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) डेवलप कर रहा है, जो ध्वनि तरंगों और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके इंसानों के विचारों को समझने में सक्षम है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा लगता है कि यह कदम ऑल्टमैन को एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी के कॉम्पीटिटर के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसके ब्रेन इम्प्लांट के लिए ओपन-स्कल सर्जरी की जरूरत होती है।

बिना सर्जरी के काम करेगी नई तकनीक

लेकिन मस्क के सर्जरी से लगाए गए इलेक्ट्रोड के विपरीत, मर्ज लैब्स का तरीका अल्ट्रासाउंड और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित बताया जा रहा है, जो इंसानों के दिमाग को मशीनों से जोड़ने का एक सुरक्षित और आसान तरीका है। द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑल्टमैन मर्ज लैब्स के लिए एक दमदार टीम तैयार कर रहे हैं। इनमें कैलटेक के एक प्रसिद्ध बायोमॉलिक्युलर इंजीनियर मिखाइल शापिरो भी शामिल हैं, जो न्यूरल इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड-आधारित ब्रेन इंटरेक्शन में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी (पूर्व में वर्ल्डकॉइन) के सीईओ एलेक्स ब्लानिया भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हालांकि मर्ज लैब्स में शापिरो की सटीक स्थिति अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने द वर्ज को बताया कि उनके संस्थापक सदस्य बनने और निवेशकों के साथ बातचीत का नेतृत्व करने की उम्मीद है।

ध्वनि तरंगों के माध्यम से होगा काम

कैलटेक में, शापिरो ने अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करके न्यूरॉन के साथ बातचीत करने के लिए सुर्खियां बटोरीं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे वैज्ञानिक बिना सर्जरी के मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन कर सकते हैं और उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने जीन थेरेपी तकनीक पर भी बड़े स्तर पर काम किया है, जो कोशिकाओं को विजिबल और ध्वनि तरंगों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। यह एक ऐसी सफलता है जो बायोलॉजिकल टिशू और डिजिटल सिस्टम के बीच आसान कम्युनिकेशन को संभव बना सकती है।

यह नया तरीका ऑल्टमैन के न्यूरालिंक-स्टाइल इम्प्लांट के प्रति असहजता के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। उन्होंने अगस्त में, सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वे अपने मस्तिष्क में "कुछ भी नहीं लगाएंगे", मजाक में कहा कि ऐसा करने से "मेरे न्यूरॉन्स नष्ट हो जाएंगे"। उन्होंने उस समय कहा था, "मैं कुछ सोचना चाहूंगा और चैटजीपीटी उस पर प्रतिक्रिया देगा। शायद मैं केवल पढ़ने के लिए ही ऐसा चाहता हूं। यह एक उचित बात लगती है।"

वह "रीड-ओनली" कॉन्सेप्ट, जहां एक एआई इंसानों के विचारों की व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन उन्हें बदल नहीं सकता, कथित तौर पर मर्ज लैब्स के विजन का हिस्सा है। खोपड़ी में छेद करने के बजाय, कंपनी का लक्ष्य अल्ट्रासाउंड और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके एक ऐसा मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस बनाना है जो संकेतों को बिना किसी इम्प्लांट के पढ़ सके।

शापिरो ने पहले भी पब्लिक लेक्चर में इस पर चर्चा की है, और एक ऐसे भविष्य का वर्णन किया है जहां ध्वनि तरंगों का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि को उत्तेजित या रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाने के बजाय, "कोशिकाओं में ऐसे जीन डालना आसान हो सकता है" जो उन्हें अल्ट्रासाउंड के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, जिससे शरीर का अपना जीव विज्ञान प्रभावी रूप से एक वायरलेस इंटरफेस में बदल जाता है।

पैसे जुटाने की तैयारी में कंपनी

द फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, मर्ज लैब्स कथित तौर पर ओपनएआई की वेंचर शाखा के माध्यम से 250 मिलियन डॉलर (2,195 करोड़ रुपये) के बड़े फंडिंग राउंड के लिए तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ऑल्टमैन को को-फाउंडर के रूप में लिस्ट किया जाएगा, हालांकि वह रोज के कामों में शामिल नहीं होंगे। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा, तो ऑल्टमैन का नया उद्यम "आपके एआई सहायक को सोचने" को हकीकत बना सकता है, वो भी बिना किसी चिप, बिना किसी सर्जरी के।

