Hindustan Hindi News
openai sam altman called declining birth rates a real problem says future ai could help people have more kids

लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने में मदद कर सकता है AI, सैम ऑल्टमैन ने बताई 'असली समस्या'

AI लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण करने में मदद कर सकता है, यह कहना है OpenAI के चीफ Sam Altman का। उन्होंने घटती जन्म दर को बड़ी समस्या भी बताया।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:06 PM
AI लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण करने में मदद कर सकता है, यह कहना है OpenAI के चीफ Sam Altman का। उन्होंने घटती जन्म दर को बड़ी समस्या भी बताया। दरअसल, निखिल कामथ के साथ एक पॉडकास्ट में बोलते हुए, ऑल्टमैन ने घटती जन्म दर को एक "असली समस्या" बताया और तर्क दिया कि आने वाले सालों में परिवारों और समुदायों का निर्माण एक बड़ी प्राथमिकता बननी चाहिए।

इस साल की शुरुआत में पिता बने ऑल्टमैन का कहना है कि माता-पिता बनना उनके लिए "अद्भुत" रहा है और वे जोर देकर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे आजमाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवार और समुदाय दो ऐसी चीजें हैं जो हमें सबसे अधिक खुशी देती हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम फिर से उसी ओर लौटेंगे।"

बच्चों का पालन-पोषण आसान बनाएगा AGI

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल्टमैन एआई को सॉल्यूशन का एक हिस्सा मानते हैं। और खास तौर पर, उनका मानना है कि एक बार आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI), जो अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काल्पनिक रूप है और जो इंसानों की तरह तर्क कर सकता है, आ जाए, तो यह समाज को इस तरह से नया रूप दे सकता है कि बच्चों का पालन-पोषण कहीं ज्यादा आसान हो जाए।

उन्होंने समझाया, "AGI एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेगा जहां लोगों के पास ज्यादा समृद्धि, ज्यादा समय, ज्यादा संसाधन, और क्षमताएं और योग्यताएं होंगी।" उस इमेजिन फ्यूचर में, समाज समृद्ध होगा, दैनिक जीवन में दबाव कम होगा, और परिवारों को फलने-फूलने के लिए ज्यादा समर्थन मिलेगा। ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि परिवार और समुदाय "AGI के बाद की दुनिया में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे।"

पिता बनने के शुरुआती हफ्तों में, मैं लगातार चैटजीपीटी से सवाल पूछ रहा था

पिता बनने के अपने शुरुआती महीनों के बारे में पूछे जाने पर, ऑल्टमैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रखी। उन्होंने कामथ से कहा, "यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सार्थक और संतुष्टिदायक काम लगा, जिसकी मैं कल्पना कर सकता था।" सीईओ ने यह भी स्वीकार किया कि वे "बेहद बच्चों से भरे हुए" थे, इसका मतलब, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बच्चों के होने की खुशियों में पूरी तरह डूबा हुआ है।

उन्होंने माना कि नवजात अवस्था के दौरान वे अपनी कंपनी के चैटबॉट को "लगातार" परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा, "पिता बनने के शुरुआती हफ्तों में, मैं 'लगातार' चैटजीपीटी से सवाल पूछ रहा था।" उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों की देखभाल भी एआई का एक उपयोगी उदाहरण बन सकता है।

उनके बच्चे उन मशीनों को कभी मात नहीं दे पाएंगे: ऑल्टमैन

द ओपनएआई पॉडकास्ट के जून के एक एपिसोड में, ऑल्टमैन ने मजाक में आगे बढ़ते हुए कहा कि उनके बच्चे उन मशीनों को कभी मात नहीं दे पाएंगे जिन्हें बनाने में उनके पिता ने मदद की थी। उन्होंने कहा, "मेरे बच्चे कभी भी एआई से ज्यादा स्मार्ट नहीं होंगे। वे हमसे कहीं ज्यादा काबिल होकर बड़े होंगे, और ऐसी चीजें कर पाएंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वे एआई का इस्तेमाल करने में भी माहिर होंगे।"

ऑल्टमैन के लिए, इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ काम करना सीखना अब उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना या लिखना सीखना। और वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे यह कौशल जल्दी सीख लें।

ऑल्टमैन सिलिकॉन वैली के अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जोर-शोर से परिवारवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं। xAI के संस्थापक और कम से कम दस बच्चों के पिता माने जाने वाले एलन मस्क ने सालों से अपने विचार स्पष्ट किए हैं। 2022 में, उन्होंने एक्स पर एक वायरल पोस्ट में चेतावनी दी थी, "गिरती जन्म दर सभ्यता के सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा है।" मस्क ने मजाक में यह भी कहा था कि वह "कम जनसंख्या संकट से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

