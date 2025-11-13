AI हुआ अब और भी समझदार, आया सुपर-स्मार्ट ChatGPT 5.1 अब आपकी तरह सोचेगा और बोलेगा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OpenAI rolls out ChatGPT 5.1 Calls It More Smarter And Conversational Than GPT 5 will now think and speak like you
संक्षेप: OpenAI ने अपना नया चैटबॉट मॉडल GPT-5.1 लॉन्च कर दिया है। इसमें दो वेरिएंट आए हैं Instant और Thinking, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और पर्सनल हो गए हैं। इसमें आपकी पसंद के हिसाब से बात करने का टोन और स्टाइल भी चुना जा सकता है।

Thu, 13 Nov 2025 02:22 PM
ChatGPT 5.1 Launched: OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT के लिए एक बड़ा अपडेट लॉन्च किया है GPT-5.1। यह नया वर्जन दो अलग-अलग तरीकों से काम करेगा एक है Instant Model, जो बहुत तेज़ी से जवाब देगा, और दूसरा है Thinking Model, जो सोच-समझकर गहराई में जाकर उत्तर देगा। OpenAI का कहना है कि यह नया अपडेट ChatGPT को और भी “मानव जैसा” बनाएगा अब यह आपकी बातों के टोन, मूड और पसंद को समझकर उसी अंदाज में जवाब देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ChatGPT “दोस्ताना तरीके” से बात करे, तो वह वैसा ही करेगा और अगर आपको “प्रोफेशनल टोन” चाहिए, तो वह तुरंत अपना अंदाज बदल लेगा। यानी, अब ChatGPT न सिर्फ स्मार्ट है, बल्कि समझदार और एडजस्ट करने वाला भी हो गया है। कंपनी का दावा है कि GPT-5.1 पुराने वर्जन GPT-5 से कहीं ज्यादा तेज, सटीक, और लाइफ-लाइक है।

GPT-5.1 में क्या नया है?

1. दो नए मोड Instant और Thinking

OpenAI ने ChatGPT में दो नए मोड दिए हैं Instant Mode जब आपको तुरंत जवाब चाहिए, यह झटपट उत्तर देता है। Thinking Mode जब सवाल थोड़ा मुश्किल या लॉजिकल हो, तो यह थोड़ा समय लेकर गहराई से सोचता है और फिर सटीक जवाब देता है। अब यूजर खुद चुन सकते हैं कि वे तेज़ जवाब चाहते हैं या सोच-समझकर दिया गया उत्तर।

2. बात करने का अंदाज अब आपकी पसंद से

अब ChatGPT का टोन और स्टाइल पूरी तरह यूजर की पसंद पर निर्भर होगा। आप चाहें तो ChatGPT को “Friendly”, “Funny”, “Serious” या “Professional” स्टाइल में बात करने के लिए कह सकते हैं। यह फीचर अब धीरे-धीरे सभी यूज़र्स को दिया जा रहा है।

3. ज्यादा समझदार “Thinking Power”

GPT-5.1 का दिमाग (AI इंजन) अब पहले से 30% ज्यादा सटीक हो गया है। यह अब आपके सवालों को ज्यादा अच्छे से समझकर, ज़रूरी जानकारी को पहले पहचानता है और फिर जवाब देता है। यानी अब यह कम ग़लतियां करेगा और बातचीत ज्यादा नैचुरल लगेगी।

4. फास्ट और एनर्जी-सेविंग मॉडल

Instant वर्जन अब कम डेटा और एनर्जी में भी चल सकता है। इससे जवाब जल्दी आता है और सर्वर पर लोड भी कम पड़ता है। कंपनी का कहना है कि इससे ChatGPT का उपयोग और भी तेज और सस्ता होगा।

5. अब मिलेगा “पर्सनल टच”

पहले ChatGPT सबको एक जैसा जवाब देता था। अब यह आपकी बातचीत के हिसाब से टोन और उदाहरण बदल देगा। अगर आप रोज टेक न्यूज पूछते हैं, तो यह उसी टॉपिक से जुड़ी बातें याद रखेगा और उसी तरह जवाब देगा।

यूजर को क्या फायदा होगा?

अब साधारण सवालों पर झटपट उत्तर मिलेगा। GPT-5.1 गहराई से सोचकर उत्तर देता है, जिससे गलत जवाब की संभावना कम होती है। अब ChatGPT का टोन ज्यादा नैचुरल लगेगा, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हों। अब आप चुन सकते हैं कि ChatGPT आपसे कैसे बात करे फ्रेंडली, मजाकिया या प्रोफेशनल। अगर आप इसे कठिन सवाल देंगे, तो यह पहले सोचकर फिर जवाब देगा।

कैसे मिलेगा GPT-5.1 अपडेट?

अभी OpenAI ने यह अपडेट ChatGPT Plus, Team, और Enterprise यूजर्स के लिए जारी किया है। कुछ हफ्तों में यह Free यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा। आप इसे ChatGPT ऐप या वेबसाइट (chat.openai.com) पर जाकर ट्राय कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर “Model Selector” से GPT-5.1 Instant या Thinking मोड चुनना होगा।

