OpenAI phone पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी FIH Mobile ओपनएआई के फोन को असेंबल करेगी। यह भी दावा है कि यह 2027 के आखिर में या 2028 में आ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI phone 2027 के आखिर में या 2028 में आ सकता है।

OpenAI अपने एआई चैटबॉट ChatGPT के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कंपनी खुद को केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रखना चाहती है। कंपनी हार्डवेयर पर भी जोर दे रही है और हिंट दे चुकी है कि वो स्पीकर, डेस्क कीपैड और एआई एजेंट वाले स्मार्टफोन पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी के पहले फोन का नाम OpenAI phone हो सकता है। अब एक एनालिस्ट्स ने यह बताया है कि ओपनएआई का फोन कब बड़े पैमाने पर बनना शुरू हो सकता है और हाल ही में सामने आई एक नई सप्लाई-चैन रिपोर्ट से पता चला है कि फोन को कौन असेंबल कर सकता है।

OpenAI phone को असेंबल कर सकता है कि फॉक्सकॉन की FIH मोबाइल गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटीज टाइम्स के हवाले से बताया कि फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी एफआईएच मोबाइल (FIH Mobile) को ओपनएआई के फोन प्रोजेक्ट के ऑर्डर मिल गए हैं। यही कंपनी फोन को असेंबल करेगी। यह कंपनी फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है। फॉक्सकॉन आईफोन भी बनाती है। हालांकि, रिपोर्ट में डिजाइन, ऑर्डर की संख्या या मास प्रोडक्शन का समय नहीं बताया गया है।

कैलिअन प्रेस की एक अलग सप्लाई-चेन रिपोर्ट के अनुसार, पहला ओपनएआई फोन 2027 के आखिर में या 2028 में आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईफोन के सप्लायर - जैसे कि लक्सशेयर प्रिसिजन, लिंगयी आईटेक और एएसी टेक्नोलॉजीज - इसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो सकती हैं।

असेंबली से जुड़ी यह जानकारी पहले सामने आई रिपोर्ट्स से अलग है। अप्रैल में, कुओ ने कहा था कि लक्सशेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम संभाल सकती है, जिसमें कस्टम चिप के लिए मीडियाटेक और क्वालकॉम भी शामिल हो सकते हैं, और इसका प्रोडक्शन 2028 में शुरू हो सकता है। मई में, उन्होंने कहा कि ओपनएआई, कस्टमाइज्ड डाइमेंसिटी 9600-बेस्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करके, मास प्रोडक्शन को 2027 की पहली छमाही तक आगे ला सकता है। हालांकि, अभी तक न तो ओपनएआई और न ही फॉक्सकॉन ने इस ऑर्डर की पुष्टि की है।