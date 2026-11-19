2027 में आ सकता है OpenAI phone! ऐप्पल, सैमसंग से होगा मुकाबला, सामने आई डिटेल
OpenAI phone पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी FIH Mobile ओपनएआई के फोन को असेंबल करेगी। यह भी दावा है कि यह 2027 के आखिर में या 2028 में आ सकता है।
OpenAI अपने एआई चैटबॉट ChatGPT के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कंपनी खुद को केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रखना चाहती है। कंपनी हार्डवेयर पर भी जोर दे रही है और हिंट दे चुकी है कि वो स्पीकर, डेस्क कीपैड और एआई एजेंट वाले स्मार्टफोन पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी के पहले फोन का नाम OpenAI phone हो सकता है। अब एक एनालिस्ट्स ने यह बताया है कि ओपनएआई का फोन कब बड़े पैमाने पर बनना शुरू हो सकता है और हाल ही में सामने आई एक नई सप्लाई-चैन रिपोर्ट से पता चला है कि फोन को कौन असेंबल कर सकता है।
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OpenAI phone को असेंबल कर सकता है कि फॉक्सकॉन की FIH मोबाइल
गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटीज टाइम्स के हवाले से बताया कि फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी एफआईएच मोबाइल (FIH Mobile) को ओपनएआई के फोन प्रोजेक्ट के ऑर्डर मिल गए हैं। यही कंपनी फोन को असेंबल करेगी। यह कंपनी फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है। फॉक्सकॉन आईफोन भी बनाती है। हालांकि, रिपोर्ट में डिजाइन, ऑर्डर की संख्या या मास प्रोडक्शन का समय नहीं बताया गया है।
कैलिअन प्रेस की एक अलग सप्लाई-चेन रिपोर्ट के अनुसार, पहला ओपनएआई फोन 2027 के आखिर में या 2028 में आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईफोन के सप्लायर - जैसे कि लक्सशेयर प्रिसिजन, लिंगयी आईटेक और एएसी टेक्नोलॉजीज - इसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो सकती हैं।
असेंबली से जुड़ी यह जानकारी पहले सामने आई रिपोर्ट्स से अलग है। अप्रैल में, कुओ ने कहा था कि लक्सशेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम संभाल सकती है, जिसमें कस्टम चिप के लिए मीडियाटेक और क्वालकॉम भी शामिल हो सकते हैं, और इसका प्रोडक्शन 2028 में शुरू हो सकता है। मई में, उन्होंने कहा कि ओपनएआई, कस्टमाइज्ड डाइमेंसिटी 9600-बेस्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करके, मास प्रोडक्शन को 2027 की पहली छमाही तक आगे ला सकता है। हालांकि, अभी तक न तो ओपनएआई और न ही फॉक्सकॉन ने इस ऑर्डर की पुष्टि की है।
ऐप्पल, सैमसंग को टक्कर दे सकता है ओपनएआई
अगर यह फोन आता है, तो OpenAI AI इंटरेक्शन एक्सपीरियंस के मामले में Apple, Samsung और अन्य स्मार्टफोन ब्रांड्स को सीधे टक्कर देगा। पहले सामने आई लीक रिपोर्ट्स में एक ऐसे 'एजेंट-फर्स्ट' फोन का जिक्र था, जो आज के ऐप पर निर्भर iPhones और Galaxy फ्लैगशिप फोन की तरह बार-बार अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच किए बिना ही काम निपटा सकता है। OpenAI का नाम एक डोनट के आकार वाले स्पीकर और 'कोडेक्स माइक्रो' कीपैड से भी जोड़ा गया है, इसलिए हो सकता है कि फोन उनका पहला कंज्यूमर डिवाइस न हो। वैश्विक खरीदारों के लिए, 2027 के आखिर या 2028 तक का समय मतलब है कि इस डिवाइस के आने में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त है। लेकिन अभी तक ओपनएआई ने न तो कोई डिजाइन की जानकारी दी है न कीमत की, और न ही इस बात की पुष्टि की है कि वे कोई फोन ला रहे हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें