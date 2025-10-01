TikTok और Reels को टक्कर देने आया OpenAI का नया Sora App, AI बनाएगा सभी Videos, बदल देगा वीडियो क्रिएशन का पूरा गेम OpenAI new Sora app launched compete with TikTok and Reels AI will create all the videos changing video creation era, Gadgets Hindi News - Hindustan
TikTok और Reels को टक्कर देने आया OpenAI का नया Sora App, AI बनाएगा सभी Videos, बदल देगा वीडियो क्रिएशन का पूरा गेम

OpenAI ने पेश किया वीडियो ऐप, Sora एक नया AI वीडियो ऐप है जो TikTok और Instagram Reels को टक्कर देगा। इसमें आप अपनी फोटो और आवाज से मजेदार AI वीडियो बना सकते हैं। 

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 11:52 AM
TikTok और Reels को टक्कर देने आया OpenAI का नया Sora App, AI बनाएगा सभी Videos, बदल देगा वीडियो क्रिएशन का पूरा गेम

दुनिया की मशहूर AI कंपनी OpenAI ने अब सोशल मीडिया की दुनिया में भी कदम रख दिया है। कंपनी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है Sora। यह ऐप खास है क्योंकि इसमें आप सिर्फ कैमरे से शूट किए गए वीडियो ही नहीं बल्कि AI की मदद से अपने नए वीडियो बना सकते हैं। Sora को देखकर साफ समझ आता है कि यह TikTok और Instagram Reels जैसी ऐप्स को सीधी चुनौती देने वाला है।

इस ऐप में “cameos” नाम का फीचर है, जिसमें आप एक बार अपनी फोटो और आवाज रिकॉर्ड करेंगे और फिर ऐप आपके लिए अलग-अलग AI वीडियो बना देगी। मतलब आप चाहें तो खुद को किसी गाने, किसी खेल या किसी मजेदार सीन में देख सकते हैं वो भी बिना खुद वीडियो रिकॉर्ड किए। अभी यह ऐप सिर्फ अमेरिका और कनाडा में iPhone (iOS) पर invite-only पर ही चल रहा है। आने वाले समय में यह दुनिया के दूसरे देशों में भी उपलब्ध हो सकता है।

Sora ऐप क्या है?

Sora एक ऐसा वीडियो ऐप है जो AI तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसमें यूजर खुद का छोटा वीडियो और आवाज रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद यह ऐप आपकी झलक (digital avatar) को अलग-अलग वीडियो क्लिप्स में डाल देती है।

Cameos फीचर: खुद को AI वीडियो में देखिए

इस ऐप का सबसे बड़ा आकर्षण है Cameos फीचर। एक बार आप रिकॉर्डिंग देंगे, उसके बाद AI आपकी फोटो और आवाज से ढेरों नए वीडियो बना देगी। मान लीजिए आपको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, लेकिन Sora में आप खुद को बास्केटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं।

TikTok और Reels को चुनौती

TikTok और Instagram Reels पर लोग छोटे वीडियो बनाते हैं। लेकिन Sora में वीडियो AI से खुद बन जाएंगे। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए यह ऐप सीधा TikTok और Instagram के लिए चुनौती साबित हो सकता है। AI से वीडियो बनाना मजेदार है, लेकिन खतरे भी हैं। अगर किसी ने बिना आपकी अनुमति आपकी फोटो या आवाज़ का इस्तेमाल किया, तो गलत वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। OpenAI ने कहा है कि वह इस पर सख्त नियम रखेगा और यूजर चाहे तो कभी भी अपनी फोटो/आवाज हटवा सकता है।

Sora ऐप का लॉन्च और उपलब्धता

अभी Sora ऐप सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए अमेरिका और कनाडा में उपलब्ध है। और वह भी सभी को नहीं, बल्कि केवल उन्हीं लोगों को जिनको OpenAI ने आमंत्रण भेजा है। अभी ऐप मुफ्त है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ वीडियो बनाएंगे, तो उस समय extra वीडियो जनरेशन के लिए पैसे लिए जा सकते हैं। ChatGPT Pro उपयोगकर्ताओं को इसका “Sora Pro” वर्ज़न भी मिलेगा।

