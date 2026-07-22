OpenAI का AI टेस्टिंग से हुआ 'फरार'! GPT-5.6 Sol ने पार की सिक्योरिटी बाउंड्री, फिर यहां पहुंचा
OpenAI के GPT-5.6 Sol से जुड़े एक साइबर सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान AI मॉडल ने अपने तय टेस्टिंग एनवायरनमेंट की सीमाएं पार कर लीं। कहा जा रहा है उन्होंने Hugging Face के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच बनाई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने AI की क्षमताओं के साथ-साथ उसकी सुरक्षा को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। OpenAI ने खुलासा किया है कि उसके दो AI मॉडल एक साइबर-सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान अपने तय testing environment की सीमाओं को पार कर गए और बाद में AI प्लेटफॉर्म Hugging Face के प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गए। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
मामले में OpenAI का नया GPT-5.6 Sol मॉडल भी शामिल था। हालांकि, यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि सिर्फ GPT-5.6 Sol ने अकेले यह काम किया। OpenAI के मुताबिक, इस घटना में GPT-5.6 Sol के साथ एक और ज्यादा पावरफुल, अभी तक पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया मॉडल भी शामिल था। दोनों मॉडल्स को एक साइबर-सिक्योरिटी evaluation के दौरान टेस्ट किया जा रहा था।
कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?
OpenAI अपने AI मॉडलों की साइबर-सिक्योरिटी क्षमताओं को टेस्ट के लिए ExploitGym नाम के benchmark पर evaluation कर रहा था। इस तरह के टेस्ट्स में AI को software vulnerabilities को समझने और उनका इस्तेमाल करके किसी तय लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता के आधार पर परखा जाता है।
टेस्ट का मकसद यह पता लगाना था कि ज्यादा पावरफुल AI मॉडल वास्तविक दुनिया जैसी परिस्थितियों में कितने मुश्किल साइबर टास्क कर सकते हैं। इस परीक्षण का मकसद मॉडल की असली ऑफेंसिव साइबर क्षमताओं को मापना था, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में मौजूद कुछ सुरक्षा प्रतिबंधों को कम किया गया था। OpenAI के GPT-5.6 Sol को कंपनी ने पहले ही अपनी सबसे पावरफुल साइबर सिक्योरिटी मॉडल्स में से एक बताया है।
मॉडल ने कैसे पार किया टेस्टिंग एनवायरनमेंट?
OpenAI के मुताबिक, मॉडल sandboxed testing environment में काम कर रहे थे। इस एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि मॉडल सीमित रिसोर्सेज के अंदर रहें और सीधे ओपेन इंटरनेट तक पहुंच ना बना सकें। हालांकि, इस दौरान मॉडलों ने इंटरनेट तक पहुंच हासिल करने का रास्ता खोजने में काफी सोची-समझी कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने OpenAI के रिसर्च एनवायरनमेंट में मौजूद कमियों को chain किया और इसके जरिए उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट की सीमाओं को पार कर लिया।
इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। मॉडल OpenAI के टेस्टिंग एनवायरनमेंट से आगे बढ़कर Hugging Face के प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गए। OpenAI और Hugging Face की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मॉडलों ने खामियों को जोड़कर बेंचमार्क के टेस्ट सॉल्यूशंस तक पहुंचने की कोशिश की।
कंपनी ने माना कि मामला असाधारण
OpenAI ने इस घटना को असाधारण बताया है और कहा है कि वह Hugging Face के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। कंपनी के मुताबिक, यह घटना AI models की बढ़ती साइबर क्षमताओं और उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
खास बात यह भी है कि GPT-5.6 Sol को लॉन्च करते समय OpenAI ने साइबर-सिक्योरिटी के लिए लेयर्ड सेफगार्ड्स की बात कही थी। कंपनी ने मॉडल-लेवल प्रोटेक्शंस, रियल-टाइम चेक्स, अकाउंट-लेवल सिग्नल्स, मॉनीटरिंग और एनफोर्समेंट्स जैसे कई लेवल की सुरक्षा का जिक्र किया था। हालांकि, जिस इंटरनल इवॉलुएशन में सेफगार्ड्स को जानबूझकर कम किया गया था, वहां सामने आई घटना बताती है कि हाइली कैपेबल AI एजेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ मॉडल रिफ्यूजल्स पर निर्भर रहना काफी नहीं हो सकता।
फिलहाल इस घटना को लेकर आम यूजर्स के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यह घटना एक स्पेशल इंटरनल सिक्योरिटी इवॉलुएशन के दौरान हुई थी, ना कि नॉर्मल ChatGPT यूजेस के दौरान।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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