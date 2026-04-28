पैसों की तंगी से जूझ रही ChatGPT बनाने वाली OpenAI! कंपनी परेशान- आगे कैसे चलेगा काम, यूजर्स भी छोड़ रहे साथ

खबरें हैं कि ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI, पैसों की तंगी से गुजर रही है। कंपनी के लीडर्स में इस बात की चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या ओपनएआई की भारी-भरकम खर्च की योजनाएं आने वाले सालों में उसकी कमाई में होने वाली बढ़ोतरी के साथ तालमेल बिठा पाएंगी।

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI, आज ​​AI की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है। लेकिन, जहां एक तरफ यह AI की वैश्विक दौड़ में सबसे आगे है, वहीं नई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी अलग है। खबरें हैं कि इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या ओपनएआई की भारी-भरकम खर्च की योजनाएं आने वाले सालों में उसकी कमाई में होने वाली बढ़ोतरी के साथ तालमेल बिठा पाएंगी। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओपनएआई हाल ही में नए यूजर्स और कमाई, दोनों के मामले में अपने कुछ इंटरनल टारगेट्स को पूरा करने में पीछे रह गई है। बताया जा रहा है कि इस वजह से कंपनी के सीनियर लीडर्स के बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कंपनी अपने महंगे AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार फंडिंग जारी रख पाएगी।

कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट करने में आएगी दिक्क्त इंडियो टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, इन चिंताओं के केंद्र में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सारा फ्रायर हैं। रिपोर्ट का दावा है कि फ्रायर ने कंपनी के दूसरे लीडर्स से कहा है कि अगर रेवेन्यू तेजी से नहीं बढ़ा, तो ओपनएआई को भविष्य के कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट करने में मुश्किल हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो, कंपनी की महत्वाकांक्षाएं शायद आने वाले पैसे से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

यह इसलिए मायने रखता है, क्योंकि ओपनएआई के पैमाने पर AI सस्ता नहीं है। चैटजीपीटी जैसे एडवांस्ड मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, जो खास चिप्स, क्लाउड सर्वर्स और लगातार बिजली की खपत से भरे होते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने का खर्च अरबों डॉलर्स में आता है।

रेवेन्यू टारगेट चूके, ग्रोथ भी धीमी हुई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ओपनएआई इस साल की शुरुआत में अपने कई मंथली रेवेन्यू टारगेट को हासिल करने से चूक गया है। बताया जा रहा है कि कोडिंग टूल्स और एंटरप्राइज AI सर्विसेस के क्षेत्र में, जिन्हें AI कंपनियों के लिए कमाई के दो मुख्य जरियें माना जाता है, ओपनएआई ने अपने प्रतिद्वंद्वी एंथ्रोपिक के मुकाबले अपनी बढ़त कुछ हद तक खो दी है।

सब्सक्राइबर्स भी छोड़ रहे साथ एक जबर्दस्त तेजी के बाद, अब चैटजीपीटी के यूजर ग्रोथ में भी सुस्ती आती दिख रही है। बताया जा रहा है कि ओपनएआई ने पिछले साल के आखिर तक 1 अरब वीकली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने का एक इंटरनल टारगेट तय किया था, लेकिन वह इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी को अपने सब्सक्राइबर्स के छोड़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यह हिंट मिलता है कि AI मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है।

रिपोर्ट्स के बावजूद, ओपनएआई के नेतृत्व ने सार्वजनिक तौर पर अंदरूनी कलह की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। रॉयटर्स को दिए एक बयान में, सीईओ सैम ऑल्टमैन और सारा फ्रायर ने कहा: "यह बात बेतुकी है। हम ज्यादा से ज्यादा कंप्यूट खरीदने और हर दिन मिलकर इस पर कड़ी मेहनत करने के मामले में पूरी तरह से एकमत हैं।"

ओपनएआई को शायद पैसों की दिक्कतें हो रही हैं यह पहली बार नहीं है जब ओपनएआई के फाइनेंस से जुड़े सवाल सामने आए हैं। 'द इन्फॉर्मेशन' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बात पर कंपनी के भीतर ही मतभेद हैं कि उसे IPO के जरिए कब पब्लिक होना चाहिए।

खबरों के मुताबिक, फ्रायर सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं। उनका मानना ​​है कि ओपनएआई को पब्लिक मार्केट की जांच-परख के लिए तैयार होने में अभी और समय लग सकता है। IPO की तैयारी के लिए मजबूत इंटरनल सिस्टम, नियमों के पालन की तत्परता और स्टेबल फाइनेंशियल प्रोसेस की जरूरत होती है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें लगता है कि इस काम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी चल रहा है। हालांकि, कहा जा रहा है कि ऑल्टमैन लिस्टिंग की समय-सीमा को पहले करने के लिए ज्यादा तैयार हैं, संभवतः अगले साल के आखिर तक।

इसके साथ ही, ओपनएआई की खर्च करने की प्रतिबद्धताएं बहुत बड़ी बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी कैश-फ्लो पॉजिटिव होने से पहले $200 बिलियन से अधिक खर्च कर सकती है। यह भी बताया गया है कि कंपनी ने क्लाउड सर्वर क्षमता के लिए पांच सालों में $600 बिलियन से अधिक खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।