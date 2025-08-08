ChatGPT अब हो गया और भी धाकड़, जानिए GPT‑5 क्या करेगा कमाल, FREE में करें यूज OpenAI launched ChatGPT 5 check What is new is it free Sam Altman says it talks like expert see how it change your world, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OpenAI launched ChatGPT 5 check What is new is it free Sam Altman says it talks like expert see how it change your world

ChatGPT अब हो गया और भी धाकड़, जानिए GPT‑5 क्या करेगा कमाल, FREE में करें यूज

OpenAI ने अगला जनरेटिव मॉडल GPT‑5 लॉन्च कर दिया है यह तेज, अधिक बुद्धिमान और मुफ़्त है। यहां जाने क्या हैं इसके प्रमुख फीचर्स, कैसे करें यूज और इसके द्वारा मिलने वाले फायदे।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:16 AM
share Share
Follow Us on
ChatGPT अब हो गया और भी धाकड़, जानिए GPT‑5 क्या करेगा कमाल, FREE में करें यूज

OpenAI ने अपने चैटबोट प्लेटफ़ॉर्म ChatGPT के लिए अपना नया और सबसे एडवांस्ड भाषा मॉडल, GPT‑5 को लॉन्च कर दिया है। यह अब सभी फ्री और प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने इसे एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग के रूप में पेश किया, जिसे Artificial General Intelligence (AGI) की ओर पहला कदम माना जा सकता है। GPT‑5 पिछले मॉडलों GPT‑4 और GPT‑4.5 की तुलना में तेज, अधिक सटीक और इंटेलिजेंस में बेहतर है। OpenAI ने GPT‑5 को तीन प्रमुख वेरिएंट GPT‑5 (मुख्य), GPT‑5‑mini और GPT‑5‑nano में पेश किया है।

ChatGPT इन यूजर्स के लिए फ्री

मुफ्त यूजर्स को स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस वाला GPT‑5 और Mini मिलेंगे, जबकि Plus और Pro सब्सक्राइबर्स के लिए अधिक शक्तिशाली GPT‑5 प्रो और GPT‑5‑thinking वर्जन मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:₹50,000 तक सस्ते हुए 200MP तक के कैमरा, AI फीचर्स वाले Samsung के 5 फोन्स

ChatGPT‑5 के फायदे

GPT‑5 अब केवल एक टूल नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल लाइफ का एक स्मार्ट पार्टनर है। यह न सिर्फ आपकी बातें समझेगा, बल्कि समझदारी से जवाब भी देगा। जानें इसके फायदों के बारे में:

1. बेहतर समझ और ज्यादा इंसानी व्यवहार

GPT‑5 अब इंसानों की तरह बात समझने और उस हिसाब से जवाब देने में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया है। इसकी सोचने की क्षमता (reasoning power) तेज हुई है और जवाब देने का तरीका भी और नेचुरल हो गया है। अब यह जटिल सवालों को भी आसानी से तोड़कर समझाता है।

2. लंबी और गहरी बातचीत

GPT‑5 में बेहद लंबी मैमोरी दी गई है, जो पुराने वर्शन की तुलना में ज़्यादा जानकारी लंबे समय तक याद रख सकता है। इसका मतलब है कि आप अब GPT‑5 से किसी विषय पर लंबी, context-based बातचीत कर सकते हैं, जिसमें यह पहले हुई बातों को भूलता नहीं।

3. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बेहतर सपोर्ट

GPT‑5 को भारत समेत कई देशों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। यह अब हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में सटीक अनुवाद, प्राकृतिक बातचीत और स्थानीय संदर्भ को समझकर जवाब देता है।

4. एजुकेशन, बिजनेस और कोडिंग में कमाल

चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या कोडिंग सीख रहे हों GPT‑5 हर क्षेत्र में आपका स्मार्ट असिस्टेंट बन सकता है। यह न सिर्फ होमवर्क में मदद करता है बल्कि कोडिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, पावरफुल आइडिया जनरेशन और डाटा एनालिसिस में भी अब अधिक सटीक और तेज हो गया है।

5. सुरक्षित और भरोसेमंद

GPT‑5 में बेहतर सुरक्षा सिस्टम लगाया गया है, जो गलत या भ्रामक जानकारी को फ़िल्टर करने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें:सुपर प्लान: ₹5 रोज में पूरे साल चलेगी SIM, मिलेगा 600GB डेटा, FREE कॉल्स-SMS
Artificial Intelligence

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।