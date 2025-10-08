वाह! ChatGPT में यूज कर पाएंगे ढेर सारे ऐप्स, Spotify और Canva जैसे ढेरों ऑप्शंस OpenAI Integrates Popular Apps Like Spotify, Canva Zillow and more Directly Into ChatGPT, Gadgets Hindi News - Hindustan
OpenAI Integrates Popular Apps Like Spotify, Canva Zillow and more Directly Into ChatGPT

वाह! ChatGPT में यूज कर पाएंगे ढेर सारे ऐप्स, Spotify और Canva जैसे ढेरों ऑप्शंस

OpenAI ने ChatGPT में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब यूजर सीधे चैट के अंदर Spotify, Canva, Coursera, Figma और Zillow जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद अब ChatGPT ऐप में ढेरों काम आसानी से किए जा सकेंगे। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:40 AM
वाह! ChatGPT में यूज कर पाएंगे ढेर सारे ऐप्स, Spotify और Canva जैसे ढेरों ऑप्शंस

दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक OpenAI ने अपने ChatGPT टूल से जुड़ी मई जानकारी दी है और इसे जबरदस्त अपग्रेड मिला है। अब यूजर्स अपने फेवरेट ऐप्स जैसे- Spotify, Canva, Coursera, Figma और Zillow सभी को सीधे ChatGPT के अंदर ही यूज कर पाएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड है और अब म्यूजिक सुनने से लेकर कोई डिजाइन वर्क तक सब AI चैटबॉट की मदद से किया जा सकेगा।

OpenAI ने नया अपडेट अपने DevDay इवेंट में अनाउंस किया है और इस दौरान इसका नया Apps SDK लॉन्च किया गया। इस SDK की मदद से थर्ड-पार्टी डिवेलपर्स को उनके ऐप्स को ChatGPT से कनेक्ट करने का विकल्प मिल जाएगा। साफ है कि ChatGPT अब केवल एक चैटबॉट की तरह काम नहीं करेगा बल्कि ऐप्स सपोर्ट के चलते अब इसकी भूमिका एक ऑल-इन-वन असिस्टेंट की होगी।

आसान कमांड्स देते ही हो जाएगा काम

खास बात यह है कि ChatGPT में किए गए बदलाव की मदद से यूजर्स बिना अलग-अलग वेबसाइट्स और ऐप्स पर गए, आसानी से ढेरों काम कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अब यूजर्स 'Spotify पर एक रिलैक्सिंग प्लेलिस्ट बना दो' या 'Canva पर एक पोस्टर डिजाइन करो' जैसे कमांड्स दे सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को उनके ऐप अकाउंट्स ChatGPT से कनेक्ट करने होंगे।

बता दें, यूजर्स ChatGPT से Canva के डिजाइन बनवाने के अलावा प्रिव्यू देख सकते हैं सीधे कमांड्स देकर बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह Figma अब डायग्राम या लेआउट बनाने में मदद करेगा। यूजर्स के लिए Zillow ऐप की मदद से रियल एस्टेट सर्च करना आसान होगा और Coursera जैसे ऐप्स स्टडी मटीरियल या कोर्सेज की तलाश के लिए परफेक्ट रहेंगे।

धीरे-धीरे जोड़े जाएंगे और भी नए ऐप्स

OpenAI ने कहा है कि यह तो बस शुरुआत है। जल्द ही ChatGPT में Uber, DoorDash, Target, OpenTable, Peloton, Tripadvisor और AllTrails जैसे ऐप्स भी जुड़ेंगे। इसका मतलब होगा कि यूज़र चैट में ही कैब बुक कर पाएंगे, खाना ऑर्डर कर सकेंगे, रेस्टोरेंट रिज़र्वेशन कर पाएंगे या ट्रिप प्लान कर सकेंगे। साल के आखिर तक डिवेलपर्स के लिए ऐप सबमिशन भी ओपेन कर दिया जाएगा।

