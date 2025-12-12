Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
OpenAI GPT-5.2 Launched Faster Smarter and More Powerful Than Previous Models
OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.2: पुराने मॉडल से तेज, स्मार्ट और ज्यादा पावरफुल AI मॉडल

संक्षेप:

OpenAI का नया GPT-5.2 मॉडल अब पहले से फास्ट, ज्यादा समझदार और लंबे टेक्स्ट को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में सक्षम है। यह बिजनेस, ऑफिस और प्रोफेशनल कामों के लिए बेहतर हेल्फ ऑफर करता है।

Dec 12, 2025 05:47 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियों में से एक OpenAI ने अपने नेक्स्ट जेनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल GPT-5.2 को लॉन्च कर दिया है। यह अपग्रेड दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ बेहतर चैटिंग एक्सपीरियंस तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि AI को सीधे उन कामों का हिस्सा बनाना चाहती है जिनका सीधा असर बिजनेस, ऑफिस और प्रोफेशनल टास्क पर पड़ता है। यह नया मॉडल अपने पुराने वर्जन से ना सिर्फ ज्यादा तेज है, बल्कि मुश्किल टास्क आसानी से कर सकता है।

अपडेट की सबसे खास बात यह है कि GPT-5.2 को रियल-वर्ल्ड और प्रैक्टिकल टास्क में ज्यादा बेहतर बनाया गया है। चाहे कोई कंपनी सेल्स डेक तैयार कर रही हो, अस्पताल शेड्यूल प्लान कर रहे हों या किसी ऑफिस में तैयारी की जरूरत वाले डॉक्युमेंट बनवाने हों, यह मॉडल इन सभी कामों को पहले की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद तरीके से संभाल लेता है। कई इंटरनल टेस्ट में इसकी क्षमता ने कॉम्पिटीशन को पीछे छोड़ा है, जिससे साफ होता है कि OpenAI इस बार AI रेस में अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाए हुए है।

शुरुआत में GPT-5.2 को कई फेज में रोलआउट किया जा रहा है और इसका पहला एक्सेस पेड यूजर्स को दिया जा रहा है। ChatGPT Go, Plus, Pro, Business और Enterprise सब्सक्राइबर्स को यह अपडेट पहले मिलेगा, जबकि फ्री और Edu अकाउंट्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खास बात यह भी है कि पेड यूजर्स को तीन महीनों तक GPT-5.1 का एक्सेस भी मिलता रहेगा, इसके बाद उसे हटाया जाएगा। कंपनी के CEO ने मॉडल कार्ड जारी कर बताया कि GPT-5.2 ने कई बेंचमार्क में गूगल के Gemini 3 Pro को पीछे छोड़ा है।

इन नए फीचर्स के चलते खास है मॉडल

नई क्षमताओं की बात करें तो GPT-5.2 को लंबी चैट, बड़े डॉक्यूमेंट और मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके से समझने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। पुराने मॉडल जहां बड़े टेक्स्ट में महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देते थे, वहीं नया वर्जन पूरे रिफरेंस को ध्यान में रखकर सही जवाब देता है। इसके जीरो-शॉट स्किल में भी सुधार किया गया है, यानी कम समझाने पर भी मॉडल सही दिशा में काम कर पाता है। खास बात यह है कि यह अब कैलेंडर, स्प्रेडशीट, कोड रनर जैसे बाहरी टूल खुद ही ऑपरेट कर पाता है, जिससे कई काम अपनेआप और तुरंत पूरे हो जाते हैं।

विजन सेक्शन को भी इस बार मजबूत किया गया है। GPT-5.2 अब प्रोडक्ट स्क्रीनशॉट, टेक्निकल डायग्राम, डैशबोर्ड और विजुअल रिपोर्ट्स को ज्यादा गहराई से समझ सकता है। इसके जवाब ना सिर्फ ज्यादा ऑर्गनाइज्ड लगते हैं, बल्कि बातचीत का टोन भी ज्यादा नैचुरल और यूज़र-फ्रेंड्ली हो गया है। डिवलपर्स के लिए एक बड़ा फायदा यह है कि मॉडल अब एक API के रूप में भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके कंपनियां अपने टूल्स और ऐप्लिकेशन्स में इसे इंटीग्रेट कर सकती हैं।

इतनी रखी गई है प्लान की कीमत

कीमत की बात करें तो GPT-5.2 का बेस मॉडल 1.75 डॉलर प्रति मिलियन इनपुट टोकन और 14 डॉलर प्रति मिलियन आउटपुट टोकन में उपलब्ध है। वही Pro मॉडल उन प्रोफेशनल यूजर्स के लिए है जिन्हें हाई-कैपेसिटी और प्रीमियम आउटपुट की जरूरत होती है। इसकी कीमत 15 डॉलर इनपुट और 168 डॉलर आउटपुट प्रति मिलियन टोकन तय की गई है।

