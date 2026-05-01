आते ही छा जाएगा OpenAI का पहला फोन, ऐप्स से छुटकारा, AI एजेंट करेगा सारा काम

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI, अब स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री मचाने की तैयारी में है। खबर है कि ओपनएआई अपने पहले स्मार्टफोन पर काम कर रही है। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें कोई ऐप नहीं होगा, बल्कि इसका सारा काम AI एजेंट संभालेगा।

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने AI टूल्स के जरिए दुनियाभर में तहलका मचा दिया है। जो काम इंसानों को करने में घंटों लग जाते हैं, वो एआई चुटकियों में कर रहा है, वो भी पूरी सटीकता के साथ। अब ऐसा लग रहा है कि ओपनएआई स्मार्टफोन कैटेगरी में तहलका मचाने की तैयारी में है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक "AI एजेंट फोन" पर काम कर रही है, और इसका आइडिया आज के स्मार्टफोन के काम करने के तरीके से काफी अलग है। ये जानकारी एनालिस्ट मिंग-ची कुओ से मिली है, जिनका दावा है कि ओपनएआई एक ऐसे डिवाइस के बारे में सोच रहा है जिसमें आपको आम स्मार्टफोन की तरह अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय, इसमें मौजूद एक AI एजेंट आपके सारे काम शुरू से आखिर तक खुद ही करेगा।

बस बोलनेभर से होंगे सारे काम तो, किसी चीज की योजना बनाने के लिए अपना कैलेंडर खोलने, मैसेज देखने और अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने के बजाय, आप बस फोन से बोलना होगा। AI बाकी का काम खुद कर लेगा, सही जानकारी जुटाएगा, विकल्प सुझाएगा, और जरूरत पड़ने पर काम को पूरा भी कर देगा। सुनने में यह कागज पर आसान लगता है, लेकिन यह मौजूदा ऐप पर बेस्ड मॉडल से एक बहुत बड़ा बदलाव है।

हमने पहले भी इस तरह की शुरुआती कोशिशें देखी हैं। Rabbit R1 ने ऐप्स पर निर्भरता कम करने की कोशिश की थी, हालांकि वह काफी सीमित तरीके से थी। ओपनएआई जिस चीज पर काम कर रहा है, वह ज्यादा महत्वाकांक्षी लगती है, असल में, वह उस विचार को एक कंपेनियन गैजेट के बजाय एक पूरे स्मार्टफोन में उतार रहा है।

हार्डवेयर के मामले में, रिपोर्ट में मीडियाटेक और क्वालकॉम के साथ सहयोग का जिक्र है, ताकि एक ऐसी चिप बनाई जा सके जो AI परम बेस्ड कामों के लिए ज्यादा बेहतर हो। इसका निर्माण Luxshare संभाल सकती है, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करती है।

आने में लगेंगे कुछ और साल फिर भी, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो जल्द ही आने वाली हो। कुओ का मानना ​​है कि इसके स्पेसिफिकेशन्स और सप्लायर्स 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक तय हो सकते हैं, और इसका प्रोडक्शन शायद 2028 में शुरू होगा। इसलिए, सबकुछ ठीक रहा तो भी, इसे आने में अभी कुछ साल और लगेंगे।

लेकिन इस काम में कुछ रुकावटें भी हैं। जैसे कि ऐप्स को रिप्लेस करना या यहां तक कि उनकी भूमिका को कम करना, मौजूदा इकोसिस्टम और आदतों से निपटना है। दरअसल, लोगों को फोन के काम करने के तरीके की आदत हो चुकी है, और इसे बदलना आसान नहीं है।