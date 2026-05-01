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आते ही छा जाएगा OpenAI का पहला फोन, ऐप्स से छुटकारा, AI एजेंट करेगा सारा काम

May 01, 2026 06:43 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI, अब स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री मचाने की तैयारी में है। खबर है कि ओपनएआई अपने पहले स्मार्टफोन पर काम कर रही है। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें कोई ऐप नहीं होगा, बल्कि इसका सारा काम AI एजेंट संभालेगा।

आते ही छा जाएगा OpenAI का पहला फोन, ऐप्स से छुटकारा, AI एजेंट करेगा सारा काम

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने AI टूल्स के जरिए दुनियाभर में तहलका मचा दिया है। जो काम इंसानों को करने में घंटों लग जाते हैं, वो एआई चुटकियों में कर रहा है, वो भी पूरी सटीकता के साथ। अब ऐसा लग रहा है कि ओपनएआई स्मार्टफोन कैटेगरी में तहलका मचाने की तैयारी में है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक "AI एजेंट फोन" पर काम कर रही है, और इसका आइडिया आज के स्मार्टफोन के काम करने के तरीके से काफी अलग है। ये जानकारी एनालिस्ट मिंग-ची कुओ से मिली है, जिनका दावा है कि ओपनएआई एक ऐसे डिवाइस के बारे में सोच रहा है जिसमें आपको आम स्मार्टफोन की तरह अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय, इसमें मौजूद एक AI एजेंट आपके सारे काम शुरू से आखिर तक खुद ही करेगा।

बस बोलनेभर से होंगे सारे काम

तो, किसी चीज की योजना बनाने के लिए अपना कैलेंडर खोलने, मैसेज देखने और अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने के बजाय, आप बस फोन से बोलना होगा। AI बाकी का काम खुद कर लेगा, सही जानकारी जुटाएगा, विकल्प सुझाएगा, और जरूरत पड़ने पर काम को पूरा भी कर देगा। सुनने में यह कागज पर आसान लगता है, लेकिन यह मौजूदा ऐप पर बेस्ड मॉडल से एक बहुत बड़ा बदलाव है।

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openai first smartphone

हमने पहले भी इस तरह की शुरुआती कोशिशें देखी हैं। Rabbit R1 ने ऐप्स पर निर्भरता कम करने की कोशिश की थी, हालांकि वह काफी सीमित तरीके से थी। ओपनएआई जिस चीज पर काम कर रहा है, वह ज्यादा महत्वाकांक्षी लगती है, असल में, वह उस विचार को एक कंपेनियन गैजेट के बजाय एक पूरे स्मार्टफोन में उतार रहा है।

हार्डवेयर के मामले में, रिपोर्ट में मीडियाटेक और क्वालकॉम के साथ सहयोग का जिक्र है, ताकि एक ऐसी चिप बनाई जा सके जो AI परम बेस्ड कामों के लिए ज्यादा बेहतर हो। इसका निर्माण Luxshare संभाल सकती है, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करती है।

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आने में लगेंगे कुछ और साल

फिर भी, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो जल्द ही आने वाली हो। कुओ का मानना ​​है कि इसके स्पेसिफिकेशन्स और सप्लायर्स 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक तय हो सकते हैं, और इसका प्रोडक्शन शायद 2028 में शुरू होगा। इसलिए, सबकुछ ठीक रहा तो भी, इसे आने में अभी कुछ साल और लगेंगे।

लेकिन इस काम में कुछ रुकावटें भी हैं। जैसे कि ऐप्स को रिप्लेस करना या यहां तक कि उनकी भूमिका को कम करना, मौजूदा इकोसिस्टम और आदतों से निपटना है। दरअसल, लोगों को फोन के काम करने के तरीके की आदत हो चुकी है, और इसे बदलना आसान नहीं है।

फिर भी, अगर यह दिशा बनी रहती है, तो इससे इस बात की झलक मिलती है कि चीजें किस ओर जा सकती हैं। ऐप्स पर कम टैप करना, और ज्यादा बस यह बताना कि आपको क्या चाहिए और सिस्टम को उसे संभालने देना।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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