'दोस्ताना' हुआ ChatGPT, गर्मजोशी से करेगा बातें, नए अपडेट से बदला AI मॉडल

OpenAI ने अपने नए ChatGPT-5 को अपडेट कर दिया है। ओपनएआई ने घोषणा की है कि उसने नए GPT-5 AI मॉडल को और ज्यादा गर्मजोशी भरा और दोस्ताना बना दिया है। डिटेल में जानिए सबकुछ…

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:30 AM
OpenAI ने अपने नए ChatGPT-5 को अपडेट कर दिया है। ओपनएआई ने घोषणा की है कि उसने नए GPT-5 AI मॉडल को और अधिक "गर्मजोशी भरा और दोस्ताना" बना दिया है, क्योंकि शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा गया था कि यह मॉडल बहुत फॉर्मल लग रहा था। कंपनी ने कहा कि यह भले ही यह बदलाव बहुत छोटे हैं, लेकिन GPT-5 अब पहले से ज्यादा दोस्ताना और मिलनसार लगेगा।

"गुड क्वेश्चन" और "ग्रेट स्टार्ट" जैसे जेश्चर के साथ मॉडल में कुछ हल्की चापलूसी जोड़ने के बावजूद, ओपनएआई का कहना है कि जीपीटी-5 पहले के जीपीटी-5 पर्सनालिटी की तुलना में चापलूसी (यूजर्स के साथ अत्यधिक सहमत होना) में कोई वृद्धि नहीं दिखाता है। कंपनी का कहना है कि नया अपडेट सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है और इसे पूरा होने में लगभग एक दिन लगेगा।

इस बीच, चैटजीपीटी के प्रमुख निक टर्ली ने कहा कि यूजर कस्टम इंस्ट्रक्शन सेटिंग्स के माध्यम से चैटजीपीटी के पर्सनालिटी को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उन्होंने यूजर की पसंद के अनुसार चैटजीपीटी के पर्सनालिटी को कस्टमाइज करने के आने वाले नए तरीकों का भी हिंट दिया है।

GPT-5 में चार पर्सनालिटी

बता दें कि, ओपनएआई GPT-5 के जवाब देने के तरीके को अपनी पसंद अनुसार सेट करने के लिए यूजर्स को चार अलग-अलग पर्सनालिटी - Cynic, Robot, Listener और Nerd - में से चुनने का विकल्प भी प्रदान करता है। हालांकि, यह फीचर वर्तमान में केवल पेड सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित है और ऐप के फ्री यूजर्स को इसकी सुविधा नहीं मिलती है।

ओपनएआई को GPT-5 में बदलाव क्यों करने पड़े?

ओपनएआई को अपने जीपीटी-5 रोलआउट से काफी उम्मीदें थीं, और सीईओ सैम ऑल्टमैन ने पिछले कुछ महीनों में इस नए AI मॉडल को लेकर काफी प्रचार किया था। हालांकि, जब पिछले हफ्ते यह मॉडल लॉन्च हुआ, तो यूजर्स की ओर से इसे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली।

चैटजीपीटी यूजर्स ने शिकायत की कि जीपीटी-5 के जवाब छोटे थे और उनमें पिछले मॉडल की तरह भावनात्मक गहराई का अभाव था। कुछ महीने पहले ही, ओपनएआई को जीपीटी-4o को बहुत चापलूसी भरा बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार, इसके नए मॉडल को लगभग विपरीत कारणों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

GPT-5 के लॉन्च के असफल होने का एक और बड़ा कारण यह भी कि, चैटजीपीटी से सभी पुराने AI मॉडल हटाए जाने से यूजर्स निराश थे। इससे न केवल कई लोगों के वर्कफ्लो में बाधा आई, बल्कि $20/माह वाले चैटजीपीटी प्लस ग्राहकों की यूज लिमिट भी कम हो गई, जिससे वे नाराज हो गए और अपना सब्सक्रप्शन रद्द करने की धमकी देने लगे।

इसके बाद, ओपनएआई ने चैटजीपीटी प्लस यूजर्स के लिए रेट लिमिट बढ़ा दीं, पहले स्टैंडर्ड मॉडल के लिए और बाद में जीपीटी-5 थिंकिंग मॉडल के लिए भी। कंपनी ने चैटजीपीटी में मॉडल पिकर की सुविधा भी वापस ला दी ताकि यूजर चुन सकें कि कौन सा AI मॉडल उनके प्रश्नों का उत्तर देगा।

