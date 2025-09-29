OpenAI के CEO की बड़ी चेतावनी, 2030 तक खत्म हो जाएगी 40% Jobs, AI कर लेगा आपका काम OpenAI CEO warns that 40 percent of jobs will be lost by 2030 and AI will take over your work, Gadgets Hindi News - Hindustan
OpenAI के CEO की बड़ी चेतावनी, 2030 तक खत्म हो जाएगी 40% Jobs, AI कर लेगा आपका काम

OpenAI के CEO Sam Altman का कहना है कि आने वाले समय में 40% तक नौकरियां AI टेक्नोलॉजी की वजह से बदल सकती हैं। जानें कैसे असर होगा और इंसान को क्या तैयारी करनी चाहिए।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:50 PM
OpenAI के CEO की बड़ी चेतावनी, 2030 तक खत्म हो जाएगी 40% Jobs, AI कर लेगा आपका काम

दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है और Artificial Intelligence (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। चाहे चैटबॉट्स हों, ऑटोमैटिक ईमेल रिप्लाई हो या फिर फोटो-वीडियो एडिटिंग, अब मशीनें इंसानों जैसा काम करने लगी हैं। इसी बीच, OpenAI के CEO Sam Altman ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में लगभग 40% काम AI कर लेगा, जो अभी इंसान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएँगी, लेकिन बहुत सी नौकरियां बदल जाएंगी।

Altman ने कहा कि जिन कामों में बार-बार एक ही चीज करनी पड़ती है या सिर्फ डेटा चेक करना होता है, उन्हें AI आसानी से संभाल लेगा। लेकिन जिन कामों में इंसानियत, सोचने-समझने की क्षमता और लोगों से जुड़ाव जरूरी है, वहाँ अभी भी इंसान ही सबसे जरूरी रहेंगे। तो सवाल यह है कि अगर AI हमारी कई नौकरियां ले लेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? जानिए कौन सी जॉब्स खतरे में हैं और खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी।

AI किन नौकरियों को बदल सकता है?

1. कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर जॉब्स

AI चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट अब इतनी एडवांस हो गई हैं कि वे ग्राहक के सवालों का तुरंत जवाब दे सकती हैं। कई कंपनियाँ पहले से ही WhatsApp चैटबॉट और वेबसाइट चैट में AI का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका असर यह होगा कि बेसिक लेवल कस्टमर सपोर्ट की नौकरियां कम हो सकती हैं। लेकिन जटिल और भावनात्मक मामलों में इंसान की जरूरत बनी रहेगी।

2. डेटा एंट्री और अकाउंटिंग

डेटा एंट्री में सिर्फ जानकारी को सिस्टम में डालना होता है, और AI इसे ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता है। अकाउंटिंग और बुक-कीपिंग के लिए भी अब कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो इंसान से ज्यादा तेज और सटीक काम करते हैं। इससे लो-लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर और बेसिक अकाउंटिंग जॉब्स खतरे में हैं।

3. बेसिक प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग

AI टूल्स अब खुद से कोड लिखने और एरर ठीक करने लगे हैं। GitHub Copilot और ChatGPT जैसे टूल्स डेवलपर्स की मदद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जूनियर प्रोग्रामिंग जॉब्स धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। लेकिन एडवांस प्रोजेक्ट्स और जटिल प्रोग्रामिंग के लिए इंसानों की मांग बनी रहेगी।

4. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्ट जनरेशन

AI अब आर्टिकल, रिपोर्ट, ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट आसानी से बना सकता है। कई मीडिया कंपनियाँ AI से न्यूज़ ड्राफ्ट लिखवा रही हैं। बेसिक कंटेंट क्रिएटर और कॉपी-पेस्ट वाले काम AI ले सकता है। लेकिन डीप रिसर्च, क्रिएटिव और भावनात्मक लेखन इंसानों के लिए ही रहेगा।

5. मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन जॉब्स

फैक्ट्रियों में रोबोट और AI मशीनें असेंबली लाइन पर काम कर रही हैं। कार, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियाँ इंसानों की जगह रोबोट इस्तेमाल करने लगी हैं। रिपीट होने वाले और फिजिकल लेबर वाले काम सबसे पहले मशीनों के हवाले होंगे।

6. मार्केट रिसर्च और एनालिसिस

AI अब डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च इंसान से ज्यादा तेजी और सटीकता से कर सकता है। इससे शुरुआती लेवल के रिसर्च एनालिस्ट की नौकरियां प्रभावित होंगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए इंसान की जरूरत बनी रहेगी।

7. ट्रांसलेशन और सबटाइटलिंग

AI-बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स (जैसे Google Translate, DeepL) अब भाषाओं को तुरंत और अच्छे स्तर पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। YouTube जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर AI से ऑटो-सबटाइटल भी बनने लगे हैं। बेसिक ट्रांसलेटर की नौकरियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनल और कल्चरल संदर्भ वाले ट्रांसलेशन में इंसान की भूमिका रहेगी।

8. डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन

सेल्फ-ड्राइविंग कार और ड्रोन डिलीवरी सिस्टम पर काम हो रहा है। Tesla, Google, Amazon जैसी कंपनियाँ इस पर निवेश कर रही हैं। आने वाले समय में ट्रक ड्राइवर और बेसिक डिलीवरी जॉब्स प्रभावित हो सकती हैं।

9. लीगल डॉक्यूमेंटेशन और पैरालीगल जॉब्स

AI अब कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल नोटिस और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन बना सकता है। इससे पैरालीगल और जूनियर लीगल असिस्टेंट की नौकरियाँ घट सकती हैं। लेकिन असली कोर्ट केस और जटिल कानूनी तर्क इंसान ही संभालेंगे।

