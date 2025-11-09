गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट की नई टेंशन, OpenAI शुरू कर रही नई सर्विस, ऑल्टमैन ने किया ऐलान

संक्षेप: OpenAI CEO Sam Altman अब एक नए बिजनेस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। सैम ऑल्टमैन ने हिंट दिया है कि कंपनी एक और बड़े नए बिजनेस वेंचर की योजना बना रही है। इससे ChatGPT निर्माता को गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी क्लाउड टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियों से सीधी टक्कर मिलेगी।

OpenAI CEO Sam Altman अब एक नए बिजनेस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। सैम ऑल्टमैन ने हिंट दिया है कि कंपनी एक और बड़े नए बिजनेस वेंचर की योजना बना रही है। इससे ChatGPT निर्माता को गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी क्लाउड टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियों से सीधी टक्कर मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में शेयर की गई एक पोस्ट में, ऑल्टमैन ने लिखा: "हम अन्य कंपनियों (और लोगों) को कंप्यूटिंग क्षमता को सीधे बेचने के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं; हमें पूरा यकीन है कि दुनिया को 'एआई क्लाउड' की बहुत जरूरत पड़ेगी, और हम इसे पेश करने के लिए उत्साहित हैं।"

क्लाउड सर्विसेस शुरू करेंगे ऑल्टमैन इसका मतलब है कि ओपनएआई जल्द ही क्लाउड सर्विसेस बेचना शुरू कर सकता है, जिससे उसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और गूगल क्लाउड जैसे स्थापित प्रोवाइडर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। सितंबर में, ओपनएआई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) सारा फ्रायर ने भी इसी तरह की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्लाउड प्रोवाइडर्स "हमारे पैसे से सीख रहे हैं।" उनकी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि ओपनएआई अपनी एआई विशेषज्ञता को उन तकनीकी कंपनियों से बचाना चाहता है जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसके विकास का उपयोग कर सकती हैं।

क्लाउड सर्विस में प्रवेश करने से OpenAI को कैसे मदद मिल सकती है एक्स पर अपने 1000 शब्दों के स्पष्टीकरण पोस्ट में, ऑल्टमैन ने एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया कि ओपनएआई हाल ही में हस्ताक्षरित 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट को फाइनेंस कैसे करेगा। एक संभावित तरीका यह है कि ओपनएआई अपनी खुद की क्लाउड सर्विसेस विकसित करे। इस पैमाने पर, कंप्यूटिंग शक्ति, एआई चिप्स और डेटा सेंटर कैपेसिटी को अन्य कंपनियों को किराए पर देने से निवेश लागत की वसूली हो सकती है।

ऑल्टमैन ने अपने ट्वीट में कहा, "लेकिन वर्तमान में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, उससे पता चलता है कि दुनिया को हमारी योजना से कहीं अधिक कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होगी।"

यह रणनीति माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल जैसी कंपनियों के मौजूदा मॉडल की नकल करती है, जिनकी क्लाउड सर्विसेस उनके इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चों को संतुलित करने में मदद करती हैं। इन दिग्गजों की तुलना में ओपनएआई के पास अभी ऐसी कोई कमाई का स्रोत नहीं है, इसलिए यह कदम निवेशकों की एआई प्रोजेक्ट्स से लंबे समय तक मुनाफे की चिंताओं को दूर करने में मददगार हो सकता है।

ऑल्टमैन ने कंपनी के क्लाउड सर्विस प्लान्स का खुलासा किया, साथ ही फ्रायर की उस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सरकार एआई कंपनियों के लिए लोन की गारंटी दे सकती है। इस हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल के टेक लाइव इवेंट में फ्रायर ने कहा था कि सरकार "बैकस्टॉप गारंटी" दे सकती है, जो फाइनेंसिंग को संभव बनाएगी।

उन्होंने बताया कि ऐसी सरकारी लोन गारंटी से "फाइनेंसिंग की लागत काफी कम हो जाएगी", जिससे ओपनएआई और उसके निवेशकों को कम ब्याज दरों पर बड़े लोन मिल सकेंगे। हालांकि, फ्रायर के सरकारी समर्थित लोन वाले बयान से विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण उन्हें और सीईओ सैम ऑल्टमैन, दोनों को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।

ऑल्टमैन ने कहा कि ओपनएआई के पास "ओपनएआई डेटासेंटरों के लिए सरकारी गारंटी नहीं है और न ही वह ऐसी गारंटी चाहता है," और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि करदाताओं को कॉर्पोरेट फैसलों से होने वाले नुकसान का सामना नहीं करना चाहिए। फ्रायर ने लिंक्डइन पर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया और ओपनएआई “सरकारी सहायता नहीं मांग रहा है।”