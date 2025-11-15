Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OpenAI brings WhatsApp like Group Chats feature for ChatGPT know all details
ChatGPT में आया वॉट्सऐप वाला जबर्दस्त फीचर, मिलेगा ग्रुप चैटिंग का मजा

ChatGPT में आया वॉट्सऐप वाला जबर्दस्त फीचर, मिलेगा ग्रुप चैटिंग का मजा

संक्षेप: टजीपीटी यूजर भी ग्रुप चैट्स का मजा ले सकेंगे। यह फीचर यूजर्स को शेयर्ड स्पेस बनाने की सुविधा देता है, जहां फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स या साथ में काम करने वाले आपस में जुड़ सकते हैं। नया फीचर फ्री, गो, प्लस और प्रो प्लान्स में उपलब्ध है।

Sat, 15 Nov 2025 10:58 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

OpenAI ने ChatGPT में वॉट्सऐप वाला एक तगड़ा फीचर दे दिया है। यह फीचर ग्रुप चैट का है। इसका मतलब हुआ कि चैटजीपीटी यूजर भी ग्रुप चैट्स का मजा ले सकेंगे। यह फीचर यूजर्स को शेयर्ड स्पेस बनाने की सुविधा देता है, जहां फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स या साथ में काम करने वाले आपस में जुड़ सकते हैं। यह एआई चैटबॉट निर्णय लेने, आइडिया जेनरेट करने और प्लान बनाने में मदद करता है।

मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। इसमें आपके दोस्त चैटजीपीटी के जरिए शामिल हो सकते हैं और एआई आपको ऐसा डेस्टिनेशन चुनने में मदद कर सकता है जो सभी को पसंद आएगा।

openAI

हर यूजर की पर्सनल चैटजीपीटी मेमोरी प्राइवेट

ओपनएआई ने बताया कि यह ग्रुप चैट पर्सनल कन्वर्सेशन से अलग हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर यूजर की पर्सनल चैटजीपीटी मेमोरी प्राइवेट रहे और दूसरे इसे देख न सकें। यह फीचर मोबाइल और वेब पर लॉग्ड-इन यूजर्स के लिए फ्री, गो, प्लस और प्रो प्लान्स में उपलब्ध है। कंपनी इस फीचर को अभी जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और ताइवान में ऑफर कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह अर्ली फीडबैक में बताए गए सुझावों पर काम करके इस फीचर को और अधिक देशों में रोलआउट करेगी।

जरूरत पड़ने पर बन सकता है रेफरी

इस फीचर के बारे में ओपनएआई ने कहा कि यह ग्रुप के फैसले लेने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर एक रेफरी की तरह भी काम कर सकता है। ओपनएआई का कहना है कि यूजर चैटजीपीटी से जानकारी को समराइज और ऑर्गनाइज करने के लिए कहकर आर्टिकल्स, नोट्स और सवालों को भी शेयर कर सकते हैं। खास बात है कि यूजर वॉट्सऐप की तरह ग्रुप चैट को जॉइन करने के लिए 20 लोगों के साथ इन्वाइट लिंक शेयर कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप चैटिंग का बदला अंदाज, मेसेज टाइप करते वक्त दिखेगा यह जबर्दस्त फीचर

ओपनएआई ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, 'जब आप अपनी पहली ग्रुप चैट में शामिल होते हैं या बनाते हैं, तो आपसे नाम, यूजरनेम और फोटो के साथ एक छोटी प्रोफाइल बनाने के लिए कहा जाएगा ताकि सभी को पता चल सके कि कन्वर्सेशन में कौन शामिल है। ग्रुप चैट के आसान ऐक्सेस के लिए साइडबार के एक नए, साफ विजिबल लेबल किए गए सेक्शन में देखा सकता है।'

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
ChatGPT Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।