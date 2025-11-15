ChatGPT में आया वॉट्सऐप वाला जबर्दस्त फीचर, मिलेगा ग्रुप चैटिंग का मजा

संक्षेप: टजीपीटी यूजर भी ग्रुप चैट्स का मजा ले सकेंगे। यह फीचर यूजर्स को शेयर्ड स्पेस बनाने की सुविधा देता है, जहां फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स या साथ में काम करने वाले आपस में जुड़ सकते हैं। नया फीचर फ्री, गो, प्लस और प्रो प्लान्स में उपलब्ध है।

OpenAI ने ChatGPT में वॉट्सऐप वाला एक तगड़ा फीचर दे दिया है। यह फीचर ग्रुप चैट का है। इसका मतलब हुआ कि चैटजीपीटी यूजर भी ग्रुप चैट्स का मजा ले सकेंगे। यह फीचर यूजर्स को शेयर्ड स्पेस बनाने की सुविधा देता है, जहां फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स या साथ में काम करने वाले आपस में जुड़ सकते हैं। यह एआई चैटबॉट निर्णय लेने, आइडिया जेनरेट करने और प्लान बनाने में मदद करता है।

मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। इसमें आपके दोस्त चैटजीपीटी के जरिए शामिल हो सकते हैं और एआई आपको ऐसा डेस्टिनेशन चुनने में मदद कर सकता है जो सभी को पसंद आएगा।

हर यूजर की पर्सनल चैटजीपीटी मेमोरी प्राइवेट ओपनएआई ने बताया कि यह ग्रुप चैट पर्सनल कन्वर्सेशन से अलग हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर यूजर की पर्सनल चैटजीपीटी मेमोरी प्राइवेट रहे और दूसरे इसे देख न सकें। यह फीचर मोबाइल और वेब पर लॉग्ड-इन यूजर्स के लिए फ्री, गो, प्लस और प्रो प्लान्स में उपलब्ध है। कंपनी इस फीचर को अभी जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और ताइवान में ऑफर कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह अर्ली फीडबैक में बताए गए सुझावों पर काम करके इस फीचर को और अधिक देशों में रोलआउट करेगी।

जरूरत पड़ने पर बन सकता है रेफरी इस फीचर के बारे में ओपनएआई ने कहा कि यह ग्रुप के फैसले लेने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर एक रेफरी की तरह भी काम कर सकता है। ओपनएआई का कहना है कि यूजर चैटजीपीटी से जानकारी को समराइज और ऑर्गनाइज करने के लिए कहकर आर्टिकल्स, नोट्स और सवालों को भी शेयर कर सकते हैं। खास बात है कि यूजर वॉट्सऐप की तरह ग्रुप चैट को जॉइन करने के लिए 20 लोगों के साथ इन्वाइट लिंक शेयर कर सकते हैं।