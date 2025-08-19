जबर्दस्त है ChatGPT का नया प्लान, मात्र 399 में कमाल के फीचर्स, UPI का भी ऑप्शन openai brings affordable chatgpt go plan priced at just rupees 399 with upi option, Gadgets Hindi News - Hindustan
जबर्दस्त है ChatGPT का नया प्लान, मात्र 399 में कमाल के फीचर्स, UPI का भी ऑप्शन

ओपनएआई ने इंडियन यूजर्स के लिए नया सब्सक्रिप्शन प्लान- ChatGPT Go लॉन्च किया है। इस प्लान के लिए यूजर्स को हर महीने 399 रुपये खर्च करने होंगे। गो प्लान में कंपनी फ्री टियर वाले सभी फीचर के साथ GPT-5 का ऐक्सेस दे रही है।

Tue, 19 Aug 2025 11:03 AM
ChatGPT यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओपनएआई ने इंडियन यूजर्स के लिए नया सब्सक्रिप्शन प्लान- ChatGPT Go लॉन्च किया है। इस प्लान के लिए यूजर्स को हर महीने 399 रुपये खर्च करने होंगे। यह कंपनी के सबसे किफायती प्लान्स में से एक है। कंपनी ने इसे कम से कम कीमत में चैटजीपीटी के फीचर ऑफर करने के लिए खासतौर से डिजाइन किया है। गो प्लान में कंपनी फ्री टियर वाले सभी फीचर के साथ GPT-5 का एक्सटेंडेड ऐक्सेस दे रही है। खास बात है कि कंपनी ने अब सब्सक्रिप्शन चार्ज का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ऑप्शन भी उपलब्ध करा दिया है। आइए जानते हैं डीटेल।

हर दिन पहले से अधिक इमेज जेनरेशन्स

नए प्लान में सब्सक्राइबर्स को ज्यादा मेसेज लिमिट, हर दिन पहले से अधिक इमेज जेनरेशन्स, अडिशनल फाइल अपलोड और Python जैसे अडवांस्ड डेटा ऐनालिसिस टूल का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी फ्री अकाउंट से दोगुना मेमरी दे रही है। ओपनएआई का कहना है कि यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जो प्लस या प्रो की महंगी कीमत चुकाए बिना ज्यादा फीचर चाहते हैं। प्लस में कंपनी मंथली 1,999 रुपये पर GPT-4o जैसे पुराने मॉडल और डीप रीसर्च, कनेक्टर्स और सोरा वीडियो क्रिएशन जैसे टूल ऑफर करती है। वहीं, गो टियर का फोकस यूसेज और अफोर्डेबिलिटी पर है।

एपीआई यूज इस सब्सक्रिप्शन का हिस्सा नहीं

चैटजीपीटी गो को धीरे-धीरे पूरे भारत में पहुंचाया जा रहा है। यूजर अपने चैटजीपीटी अकाउंट में लॉग-इन करके इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफाइल आइकन पर टैप करके आपको अपग्रेड प्लान वाले ऑप्शन पर जाना होगा। प्लान उपलब्ध होने पर यूजर सब्सक्राइब करने के लिए 'Try Go' को चुन सकते हैं। सब्सक्राइबर्स गो के फीचर्स को चैटजीपीटी मोबाइल ऐप्स और 1-800-ChatGPT on WhatsApp पर भी यूज कर सकेंगे। ध्यान रहे कि एपीआई यूज इस सब्सक्रिप्शन का हिस्सा नहीं है और इसके लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा।

पेमेंट मोड भी अपग्रेड

ओपनएआई ने गो टियर के लिए लोकल पेमेंट ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। अब यूजर्स सब्सक्रिप्शन के लिए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। सब्सक्रिप्शन मंथली बिल्ड होगा और इसे कभी भी कैंसल किया जा सकता है।

