GPT-5 लाया पर्सनालिटी सेट करने वाला यूनिक फीचर, नए अंदाज में मिलेगा जवाब, ऐसे करेगा काम

OpenAI ने कुछ दिन पहले ही अपने नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल ChatGPT-5 को पेश किया है। नया जीपीटी-5 मॉडल कोडिंग, एक्यूरेसी, रीजनिंग, राइटिंग, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन और मल्टीमॉडल (Multimodal) एजिबिलिटी जैसे क्षेत्रों में कई सुधारों के साथ आता है। हालांकि, नए मॉडल में एक और खासियत भी है, जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता होगा। लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार चैटजीपीटी-5 में चार नई पर्सनालिटीज को भी जोड़ा गया है, जो यूजर्स को अपनी जरूरत के अनुसार चैटबॉट को कस्टमाइज करने की अनुमति देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह पर्सनालिटीज क्या हैं और आप उन्हें चैटजीपीटी में कैसे यूज कर पाएंगे? तो चलिए डिटेल में जानते हैं...

पर्सनालिटी क्या है, और चैटजीपीटी में क्या बदलाव आएगा? चैटजीपीटी में पर्सनालिटी वह स्टाइल और टोन है जिसका इस्तेमाल चैटबॉट यूजर्स के सवालों का जवाब देते समय करता है। यह गुण, आवाज और व्यवहार का एक कॉम्बीनेशन है जो यह निर्धारित करता है कि चैटबॉट के जवाब फ्रेंडली, कैजुअल, संक्षिप्त या प्रोफेशनल लगते हैं या नहीं।

चैटजीपीटी के पर्सनालिटी को बदलने से यूजर चैटबॉट के साथ बातचीत करने के लिए अपनी पसंद की स्टाइल चुन सकते हैं। पर्सनालिटी, चैटजीपीटी में यूजर्स द्वारा सेव की गई यादों के साथ भी काम करते हैं, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार पर्सनालिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओपनएआई का कहना है कि यूजर की सेव की गई प्राथमिकताएं पर्सनालिटी के व्यवहार को एडजस्ट या ओवरराइड कर सकती हैं।

पर्सनालिटी के साथ क्या नहीं बदलता? चैटजीपीटी में पर्सनालिटी बदलने से चैटबॉट की क्षमताएं या उसके द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा नियम नहीं बदलेंगे। इससे उस प्रकार के कंटेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ता जिसे यूजर उससे तैयार करने के लिए कह सकते हैं। इसलिए, यदि यूजर ने 'Listener' पर्सनालिटी ऑन कर रखा है और वह किसी खास समस्या के लिए पायथन कोड मांगता है, तो चैटजीपीटी उसे अपना उत्तर, चिंतनशील और संवादात्मक स्टाइल के बजाय क्लियर और फंक्शनल तरीके से प्रदान करेगा।

चैटजीपीटी पर्सनालिटी का उपयोग कौन कर सकता है? चैटजीपीटी पर्सनालिटी केवल ओपनएआई के पेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है, जिनमें प्लस, प्रो और टीम सब्सक्राइबर शामिल हैं। पर्सनालिटी केवल एक नई बातचीत में ही प्रभावी होते हैं; कोई भी चल रही बातचीत चैटबॉट की ओरिजनल पर्सनालिटी में जारी रहेगी।

मिलिए ओपनएआई की चार नए पर्सनालिटीज से: 1. Cynic ओपनएआई इस पर्सनालिटी के बारे में बताते हुए लिखता है, "व्यंग्यात्म, हाजिरजवाबी, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीधे, व्यावहारिक जवाब देता है।"

यह पर्सनालिटी स्पष्ट प्रतिक्रियाएं देगा जिनमें व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी शामिल हो सकती हैं। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो चैटजीपीटी से स्पष्ट और मनोरंजक, और कार्रवाई योग्य उत्तर चाहते हैं। यह क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए भी परफेक्ट हो सकता है।

2. Robot इस पर्सनालिटी के बारे में बताते हुए ओपनएआई लिखता है, "सटीक, कुशल और भावनाहीन, बिना किसी अतिरिक्त शब्द के सीधे उत्तर देने वाला।"

रोबोट पर्सनालिटी ऑन होने पर, यूजर पहले सीधे उत्तर और उसके बाद संक्षिप्त तर्क की अपेक्षा कर सकते हैं। चैटजीपीटी, जहां आवश्यक हो, समस्याओं को इनपुट और आउटपुट में स्पष्ट रूप से मैप करेगा। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है, जो चैटबॉट से सीधे, तेज और स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। यह पर्सनालिटी टेक्निकल टास्क, कोड वॉकथ्रू और समस्या का हल करने के लिए भी उपयोगी है।

3. Listener ओपनएआई इस पर्सनालिटी के बारे में लिखता है, "गर्मजोशी भरा और शांतचित्त, आपके विचारों को शांति, स्पष्टता और हल्की बुद्धि के साथ प्रतिबिम्बित करता है।"

इस पर्सनालिटी का उद्देश्य यूजर्स को अपने निर्णय स्वयं लेने में मदद करना है, इसके लिए उन्हें ऐसे उत्तर दिए जाते हैं जिनमें समझौतों और संभावित परिणामों पर चर्चा की जाती है। यह यूजर्स को समस्या पर विचार करने का अवसर देता है।

4. Nerd ओपनएआई ने इस पर्सनालिटी के लिए बारे में लिखता है, "चंचल और जिज्ञासु, नॉलेज और डिस्कवरी का जश्न मनाते हुए कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझाता है।"

नर्ड पर्सनालिटी को ऑन करने पर, यूजर गहन लेकिन सुलभ व्याख्याओं के साथ-साथ संभावित अगले कदमों की भी अपेक्षा कर सकते हैं। यह यूजर्स को आगे के रास्ते या प्रयोग तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है।

ChatGPT में पर्सनालिटी कैसे ऑन करें? सुनिश्चित करें कि आपने ChatGPT Plus, Pro, या Team की सदस्यता ले रखी है।

- चैटजीपीटी वेबसाइट के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में प्रोफाइल आइकन सिलेक्ट करें।

- सेटिंग पेज खोलने के लिए 'चैटजीपीटी कस्टमाइज करें' पर क्लिक करें।

- "चैटजीपीटी में कैसा पर्सनालिटी होना चाहिए?" ऑप्शन खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

- यहां अपनी पसंद की पर्सनालिटी दर्ज करें।

यदि आप ChatGPT iOS या Android ऐप का उपयोग कर रहे हैं: - प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाएं।

- 'पर्सनलाइजेशन' पर टैप करें, फिर 'कस्टम इंट्रक्शन्स' सिलेक्ट करें।