OpenAI में काम करने का मौका, कई सारी वैकेंसी, आसान है अप्लाई करने का तरीका

OpenAI में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। चैटजीपीटी बनाने वाली OpenAI ने भारत में जॉब वैकेंसी का ऐलान किया है। इस वक्त कंपनी तीन पोजिशन के लिए हायरिंग कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:50 AM
OpenAI में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भारत में जॉब वैकेंसी का ऐलान किया है। ओपनएआई साल के अंत में नई दिल्ली में अपना एक ऑफिस खोलने वाला है और इसीलिए कंपनी ने भारत में टैलेंट हायरिंग का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त कंपनी तीन पोजिशन के लिए हायरिंग कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

ऐसे करें अप्लाई

ओपनएआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 'करियर' सेक्शन में जॉब डीटेल्स को शेयर किया है। कैंडिडेट लोकेशन में इंडिया को सेलेक्ट करके रिजल्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। इससे लोकल ऑपरेशन्स के लिए इस वक्त मौजूद जॉब के ऑप्शन दिखने लगेंगे। इस वक्त अकाउंट डायरेक्टर के लिए तीन वैकेंसी हैं। ये अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे- डिजिटल नेटिव्स, लार्ज एंटरप्राइज और स्ट्रैटेजिक के लिए हैं। ये सभी पोजिशन कंपनी के सेल्स ऑपरेशन्स से जुड़े हैं। इच्छुक उम्मीदवार लिस्ट के आगे दिए गए 'Apply Now' बटन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही डीटेल जॉब डिस्क्रिप्शन और ऐप्लिकेशन पोर्टल वाला पेज ओपन हो जाएगा।

वैकेंसी डीटेल

1- अकाउंट डायरेक्टर, डिजिटल नेटिव्स: आइडियल कैंडिडेट के पास प्लेटफॉर्म-ऐज-ए-सर्विस (PaaS) या सॉफ्टवेयर-ऐज-ए-सर्विस (SaaS) सेल करने का सात साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस जिम्मेदारी में ऑनबोर्डिंग से लेकर रिन्यूअल तक अकाउंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करना शामिल है।

2- अकाउंट डायरेक्टर, लार्ज एंटरप्राइज: इस पोजिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास SaaS/PaaS सेल्स में एक दशक से ज्यादा का अनुभव होना चाहिए और लगभग दो मिलियन डॉलर के ऐनुअल टारगेट को हासिल करने का सही रिकॉर्ड होना चाहिए। इस रोल में मेन क्लाइंट अकाउंट्स को अच्छे से मैनेज करना शामिल है।

3- अकाउंट डायरेक्टर, स्ट्रैटेजिक्स: इस सीनियर पोजिशन के लिए, कंपनी को PaaS/SaaS में 14 साल से ज्यादा का सेल्स एक्सपीरियंस चाहिए। कैंडिडेट न केवल अकाउंट्स को लीड करेंगे, बल्कि टीम की भर्ती और ऑनबोर्डिंग में भी सहयोग करेंगे।

लोकल टीम का बनाने की शुरुआत
ओपनएआई ने अभी तक अपने नई दिल्ली ऑफिस के लिए फिजिकल लोकेशन फाइनल नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने अपने ऑफिशियल इंडिया यूनिट को रजिस्टर कर लिया है। साथ ही कंपनी ने एक लोकल टीम का बनाने की शुरुआत भी कर दी है। यह टीम सरकारों, व्यवसायों, डेवलपर्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ पार्टनरशिर बनाने पर फोकस करेगी, जो इंडियन मार्केट को लेकर कंपनी के लंबे कमिटमेंट को दिखाता है।

