10,000mAh बैटरी वाला शक्तिशाली फोन, इसमें 6.79 इंच स्क्रीन, तेजतर्रार प्रोसेसर भी
Honor एक ऐसे स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है जिसमें 10,000mAh की बैटरी होगी। टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन धीरे-धीरे इस फोन के बारे में अहम जानकारियां शेयर कर रहा है। आज, उन्होंने डिवाइस के डिस्प्ले साइज और लॉन्च की तारीख की पुष्टि करने के लिए एक चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर पोस्ट जारी किया है।
अब स्मार्टफोन कंपनियों के बीच सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की होड़ लग गई है। कई पॉपुलर ब्रांड 6000mAh, 7000mAh और 8300mAh तक बैटरी कैपेसिटी वाले फोन बाजार में ला चुके हैं। लगता है कि ऑनर अब एक पावरफुल फोन लाकर बाजार में तहलका मचाने वाला है। ऑनर चीनी बाजार के लिए कुछ नए फोन्स पर काम कर रहा है। Honor Magic 8 और Magic 8 Pro के बाद, जिनके इस साल अक्टूबर में लॉन्च होने की उम्मीद है, ब्रांड इस साल के अंत से पहले स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिप से लैस Honor GT 2 सीरीज भी लॉन्च कर सकता है।
10,000mAh बैटरी वाले ऑनर फोन की डिटेल (संभावित)
टिप्स्टर के अनुसार, 10,000mAh की बैटरी वाला यह रहस्यमयी ऑनर फोन अपकमिंग डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट से लैस होगा। उन्होंने आगे खुलासा किया कि इसका मौजूदा इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप 6.79-इंच LTPS OLED पैनल से लैस है जो 1.5K रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करता है।
उन्होंने आगे कहा कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन की मोटाई अभी भी काफी कम है। जहां तक लॉन्च की बात है, इसके 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। फिलहाल, इस फोन के फाइनल नाम के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
फिलहाल, Honor X70, ऑनर का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। स्नैपड्रैगन 6 जेनरेशन 4 प्रोसेसर से लैस इस मिड-रेंज फोन में 8300mAh की बड़ी बैटरी है। इसका वजन 199 ग्राम है और लंबाई सिर्फ 8.0 एमएम है। इसलिए, इस रहस्यमयी 10,000mAh वाले ऑनर फोन की मोटाई 9 एमएम से कम और वजन 210-220 ग्राम हो सकता है, जो इसकी बड़ी बैटरी को देखते हुए वाजिब है।