ऑनलाइन गेम से नहीं कमा पाएंगे पैसे; क्या अब खत्म हो जाएगा करोड़ों का सट्टा और बेटिंग का धंधा?

राज्यसभा में Online Gaming Bill पास कर दिया गया है, जो ई-स्पोर्ट्स और स्किल-आधारित गेमिंग को बढ़ावा देगा, लेकिन गैंबलिंग और रियल-मनी गेमिंग सेक्टर के लिए चुनौतियां बढ़ाएगा। यह कानून खिलाड़ियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और टैक्स रेगुलेशन को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 06:30 PM
राज्यसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच Online Gaming Bill, 2025 को वॉइस वोट से पास कर दिया। इस बिल का मकसद भारत में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन गेमिंग और गैंबलिंग बिजनेस को कंट्रोल करना है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून सचमुच यूजर्स के लिए यूज को सेफ बनाएगा या फिर यह एक उभरती हुई गेमिंग इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ देगा।

रियल-मनी गेमिंग पर रोक और असर

भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और 2025 के आखिर तक इसके 3.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रियल-मनी गेम्स जैसे- फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी, ऑनलाइन लॉटरी जैसी सेवाओं का रहा है।

हालांकि, नए बिल ने इन खेलों पर सीधी रोक लगाकर एक तरह से इंडस्ट्री की रीढ़ को हिला दिया है। Dream11, MPL, Games24x7 जैसी कंपनियां, जिनका बिजनेस मॉडल असली पैसों वाले गेम्स पर टिका है, उनका अस्तित्व अब संकट में हैं।

रोजगार और निवेश पर बड़ा संकट

ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर ने लाखों युवाओं को गेम डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट और ईस्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में रोजगार दिया है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भी भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़े मौके के रूप में देख रहे थे। अब अचानक आई इस रोक से ना केवल निवेशक पीछे हटेंगे, बल्कि कई कंपनियां बंद होने या विदेश शिफ्ट होने पर मजबूर हो सकती हैं। इससे रोजगार का बड़ा नुकसान होना भी तय है।

सरकार का राजस्व में होगा घाटा

ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग से सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपये का टैक्स मिलता रहा है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, यह आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में अगर रियल-मनी गेमिंग पर बैन लागू रहता है, तो सरकार खुद भी राजस्व के बड़े स्रोत से हाथ धो बैठेगी।

यूजर्स के लिए भी कई जोखिम

कानून का मकसद यूजर्स को गैंबलिंग और लत से बचाना है। सवाल यह है कि क्या बैन ही इसका सॉल्यूशन है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैन के बाद आधिकारिक और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स बंद होंगे, जबकि अवैध और ऑफशोर वेबसाइट्स तेजी से सक्रिय हो सकती हैं। यह साइट्स ना तो यूजर्स के डाटा की सुरक्षा करती हैं और ना ही पेमेंट मेथड की। नतीजा यह हो सकता है कि लोग और ज्यादा ठगी और धोखाधड़ी के शिकार बनें।

ईस्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को मौका

बिल का एक सकारात्मक पहलू यह है कि सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि भारत अब प्रोफेशनल गेमिंग, टूर्नामेंट्स और ट्रेनिंग के लिए नए अवसर पैदा करेगा। साथ ही शैक्षिक और सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे गेमिंग का एक सेफ और पावरफुल इकोसिस्टम बन सकता है।

