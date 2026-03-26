OnePlus लाया दुनिया का सबसे पतला फोन कूलर, हैवी गेमिंग के दौरान डिवाइस को रखेगा कूल

Mar 26, 2026 10:05 pm IST

अगर आप हैवी गेमिंग के शौकीन हैं, लेकिन गेम खेलते समय आपका फोन ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वनप्लस का नया प्रोडक्ट आपके लिए है। OnePlus ने दुनिया का सबसे पतला मैग्नेटिक फोन कूलर लॉन्च किया है। इसकी मोटाई 9.8 एमएम और वजन सिर्फ 68 ग्राम है

अगर आप हैवी गेमिंग के शौकीन हैं, लेकिन गेम खेलते समय आपका फोन ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वनप्लस का नया प्रोडक्ट आपके लिए है। OnePlus ने दुनिया का सबसे पतला मैग्नेटिक फोन कूलर लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं और फोन पर लंबे समय तक हैवी गेमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसी स्थितियों में, यह बहुत जरूरी है कि डिवाइस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ठंडा रहे। यहां तक कि जब आप धूप में बाहर होते हैं, तब भी आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपका डिवाइस कूल रहे। ऐसी स्थितियों में, यह पतला मैग्नेटिक फोन कूलर बहुत काम आएगा। इस प्रोडक्ट को चीन में OnePlus 15T 5G के लॉन्च के दौरान पेश किया गया था।

हल्का और पतला भी चीन में इस प्रोडक्ट की कीमत 179 युआन है, जो लगभग 2400 रुपये के बराबर है। यह एक स्लिम पावर बैंक जैसा दिखता है; इसकी सबसे पतली जगह पर इसकी मोटाई 9.8 एमएम है और इसका वजन सिर्फ 68 ग्राम है।

कूलिंग सिस्टम में एक थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग (TEC) मॉड्यूल शामिल है। इसमें एक कर्व्ड प्रोग्रेसिव एयर डक्ट भी है, जिसके साथ एक प्रेशराइज्ड और कम शोर करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा है। कर्व्ड एयर डक्ट के डिजाइन की वजह से, ठंडी हवा ऊपर से अंदर आती है, जबकि गर्म हवा बगल से बाहर निकल जाती है। इससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान यूजर के हाथ भी आरामदायक बने रहते हैं।

भारत में धूम मचाने आ रहा OnePlus Nord 6 OnePlus अबे भारतीय बाजार में Nord 6 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि आने वाला OnePlus Nord 6 भारत में 7 अप्रैल को शाम 7 बजे लॉन्च होगा। यह फोन देश में Amazon के साथ-साथ वनप्लस के आधिकारिक चैनल्स के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन, जिसे 35,000 रुपये से 40,000 रुपये के सेगमेंट में रखा गया है, फ्रेश मिंट, होलोग्राफिक क्विक सिल्वर और पिच ब्लैक जैसे कलर्स में बेचा जाएगा।

अपकमिंग वनप्लस नॉर्ड 6 में 1.5K AMOLED "Sunburst HDR" डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है, पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक और मिनिमम ब्राइटनेस 2 निट्स है। यह स्क्रीन 3,840 हर्ट्ज PWM डिमिंग और एक्वा टच 2.0 को भी सपोर्ट करती है, जिससे गीली उंगलियों से भी सटीक टच रिस्पॉन्स मिलता है। इस फोन में 4nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट लगा है, जिसके साथ एड्रेनो 835 जीपीयू दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसमें जीपीयू परफॉर्मेंस 136 प्रतिशत तक ज्यादा, जीपीयू परफॉर्मेंस 64 प्रतिशत ज्यादा और AI परफॉर्मेंस 25 प्रतिशत बेहतर है, और इसका AnTuTu स्कोर 2,503,854 है। आने वाले OnePlus Nord 6 के बारे में दावा किया गया है कि यह बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI), कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और फ्री फायर मैक्स जैसे पॉपुलर गेम्स में लगातार 165fps की परफॉर्मेंस देगा।