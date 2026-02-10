Hindustan Hindi News
Valentine’s Day पर OnePlus का धमाका! Buds से लेकर Tablets तक हजारों रुपये सस्ते

Valentine’s Day पर OnePlus का धमाका! Buds से लेकर Tablets तक हजारों रुपये सस्ते

संक्षेप:

OnePlus ने Valentine’s Day Sale के तहत अपने ऑडियो और टैबलेट प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं। यह लिमिटेड पीरियड सेल 15 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें Buds, Bullets और Pad सीरीज पर भारी छूट मिल रही है।

Feb 10, 2026 02:19 pm ISTPranesh Tiwari
वैलेंटाइन डे के खास मौके पर OnePlus ने अपने ऑडियो और टैबलेट पोर्टफोलियो पर लिमिटेड पीरियड ऑफर्स की घोषणा की है। यह सेल 6 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी, 2026 तक चलेगी जिसमें प्रीमियम टेक को पहले से कहीं ज्यादा अफॉर्डेबल प्राइस पर खरीदा जा सकता है। कंपनी का फोकस इस बार ऐसे गैजेट्स पर है, जो गिफ्ट के तौर पर भी परफेक्ट हों और डेली लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाएं।

discount

10% OFF

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

  • checkOnePlus Pad Go 2
  • check30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display
  • checkDolby Vision™
amazon-logo

₹26999

₹29999

खरीदिये

discount

20% OFF

OnePlus Pad Go 2 Stylo OPN2502 White in

OnePlus Pad Go 2 Stylo OPN2502 White in

  • checkOnePlus Pad Go 2 Stylo OPN2502 White in
amazon-logo

₹3999

₹4999

खरीदिये

discount

60% OFF

ProElite Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case, Soft Flexible Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case with Pen Holder [Auto Sleep Wake Feature] [Recoil Series] - Black

ProElite Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case, Soft Flexible Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case with Pen Holder [Auto Sleep Wake Feature] [Recoil Series] - Black

  • checkProElite Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case
  • checkSoft Flexible Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case with Pen Holder [Auto Sleep Wake Feature] [Recoil Series] - Black
amazon-logo

₹799

₹1999

खरीदिये

discount

18% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹16499

₹19999

खरीदिये

discount

69% OFF

Printme Rotating Case for OnePlus Pad Lite 11 Inch Rotating Cover | 360 Degree Stand Folio Flip Case | PU Leather Smart Cover with Auto Wake Sleep for OnePlus Pad Lite Tablet

Printme Rotating Case for OnePlus Pad Lite 11 Inch Rotating Cover | 360 Degree Stand Folio Flip Case | PU Leather Smart Cover with Auto Wake Sleep for OnePlus Pad Lite Tablet

  • checkPrintme Rotating Case for OnePlus Pad Lite 11 Inch Rotating Cover | 360 Degree Stand Folio Flip Case | PU Leather Smart Cover with Auto Wake Sleep for OnePlus Pad Lite Tablet
amazon-logo

₹399

₹1299

खरीदिये

OnePlus ऑडियो प्रोडक्ट्स पर टॉप डील्स

कंपनी की ऑडियो रेंज में इस वैलेंटाइन सेल के दौरान कई बड़े डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। OnePlus Bullets Z3, जिसकी कीमत पहले 1,699 रुपये थी, अब 1,299 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा Active Noise Cancellation फीचर वाले OnePlus Buds Z2 ANC अब 2,099 रुपये की जगह 1,899 रुपये में मिलेंगे। वहीं, OnePlus Nord Buds 3r को 1,599 रुपये और OnePlus Nord Buds 3 को 1,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो दमदार बेस और बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं।

प्रीमियम ऑडियो चाहने वालों के लिए OnePlus Nord Buds 3 Pro 2,699 रुपये में मिलेंगे, जबकि OnePlus Buds 4 की कीमत घटकर 5,499 रुपये हो गई है। फ्लैगशिप सेगमेंट में OnePlus Buds Pro 3 अब 10,999 रुपये में मिलेंगे, यानी रेगुलर प्राइस से 1,000 रुपये की सीधी बचत होने वाली है।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

OnePlus टैबलेट्स पर भी खास ऑफर्स

ऑडियो के साथ-साथ OnePlus ने अपने टैबलेट पोर्टफोलियो पर भी शानदार ऑफर्स पेश किए हैं। स्टूडेंट्स और ऑन-द-गो यूजर्स के लिए OnePlus Pad Go 2 सीरीज की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 256GB वेरिएंट 27,999 रुपये से शुरू होंगे, जिनके साथ Pad Go 2 Stylo फ्री दिया जा रहा है। डेली यूज, स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन लर्निंग के लिए OnePlus Pad Lite अब 12,499 रुपये में उपलब्ध है, जो बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनता है।

प्रीमियम और फ्लैगशिप टैबलेट्स पर बड़ा फायदा

अगर आप प्रीमियम टैबलेट की तलाश में हैं, तो OnePlus Pad 2 को 8GB वेरिएंट में 34,999 रुपये और 12GB वेरिएंट में 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। खास बात यह है कि इसके साथ 13,999 रुपये कीमत के एक्सेसरीज- OnePlus Stylo 2 और Pad 2 Keyboard, बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं।

फ्लैगशिप सेगमेंट में OnePlus Pad 3 सीरीज की शुरुआती कीमत 44,999 रुपये है, जिसमें OnePlus Stylo 2 फ्री मिलेगा। वहीं, OnePlus Pad 3 (16GB/512GB) वेरिएंट 49,999 रुपये में मिलेगा, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और OnePlus इकोसिस्टम के साथ शानदार इंटीग्रेशन ऑफर करता है।

बता दें, OnePlus के ये वैलेंटाइन डे ऑफर्स 15 फरवरी, 2026 तक oneplus.in, OnePlus Experience Stores, Amazon, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। साथ ही ऑडियो प्रोडक्ट्स Myntra, Blinkit और अन्य ऑथराइज्ड चैनलों पर भी खरीदे जा सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

