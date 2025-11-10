Hindustan Hindi News
बल्ले-बल्ले! OnePlus यूजर्स को मिला OxygenOS 16 अपडेट, देखें आपका फोन लिस्ट में है या नहीं? मिलेगा तगड़ा कैमरा, AI फीचर

बल्ले-बल्ले! OnePlus यूजर्स को मिला OxygenOS 16 अपडेट, देखें आपका फोन लिस्ट में है या नहीं? मिलेगा तगड़ा कैमरा, AI फीचर

संक्षेप: OnePlus ने भारत में OxygenOS 16 अपडेट रोलआउट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस नए अपडेट में मिलेंगे कई दमदार फीचर्स जैसे AI टूल्स, नया डिजाइन, बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा सिक्योरिटी। जानिए कब मिलेगा आपको नया OxygenOS 16 अपडेट।

Mon, 10 Nov 2025 07:19 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus का कहना है कि इस अपडेट से फोन की स्पीड पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। साथ ही, यूजर्स को मिलेगा नया लिक्विड ग्लास डिज़ाइन, बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम और पर्सनलाइजेशन के नए ऑप्शन। OxygenOS 16 को पहले OnePlus 12 और OnePlus 12R जैसे फ्लैगशिप फोन में दिया जाएगा और धीरे-धीरे यह बाकी डिवाइसेज तक पहुंचेगा।

OnePlus स्मार्टफोन रोल-आउट शेड्यूल और किन फोन्स को मिलेगा अपडेट

OnePlus ने भारत में OxygenOS 16 के लिए निम्नलिखित रोल-आउट शेड्यूल साझा किया है:

1 नवंबर 2025: OnePlus 13, OnePlus 13s

5 नवंबर 2025: OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2

7 नवंबर 2025: OnePlus Open

ये भी पढ़ें:सिर्फ एक SMS भेजकर जानें आपका PAN-Aadhaar लिंक हुआ या नहीं? 2 मिनट में चलेगा पता

इस महीने के बाद: OnePlus 12R

दिसंबर 2025: OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord 3

Q1 2026: OnePlus 10 Pro, OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite, OnePlus Pad, OnePlus Pad Lite

यदि आपका मॉडल लिस्ट में नहीं है, तो संभव है कि वह इस अपडेट के दायरे से बाहर हो जैसे कि बहुत पुराना मॉडल।

OxygenOS 16 के खास फीचर्स

OxygenOS 16 में कंपनी ने कई नए और उपयोगी फीचर्स जोड़े हैं। सबसे खास है AI Integration, जिससे फोन खुद आपके इस्तेमाल को समझकर कई काम ऑटोमैटिक कर सकेगा। जैसे ऑटो रिप्लाई, स्मार्ट कॉल फिल्टरिंग, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट और फोटो में ऑटो एडिट फीचर।

नए Liquid Glass Design से यूजर इंटरफेस और भी क्लीन और सुंदर दिखता है। ऐप्स के बीच स्विचिंग पहले से स्मूद है और मल्टीटास्किंग अब और तेज हो गई है। OxygenOS 16 में बैटरी परफॉर्मेंस भी बेहतर की गई है जिससे गेमिंग या वीडियो देखने के दौरान फोन ज़्यादा गर्म नहीं होता। साथ ही, कंपनी ने सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया है। अब आपको फुल प्राइवेसी कंट्रोल्स, ऐप परमीशन ट्रैकर और फेस अनलॉक में तेज़ी मिलेगी।

इसके अलावा कैमरा ऐप में नए AI बेस्ड फिल्टर्स और HDR एन्हांसमेंट फीचर जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर, यह अपडेट OnePlus यूजर्स के लिए फोन को एकदम नया एक्सपीरियंस देने वाला है।

ये भी पढ़ें:नया Aadhaar App लॉन्च, घर बैठे Aadhaar अपडेट करने का सबसे आसान तरीका आया
