इंतजार खत्म! आ रहा है सबसे मजबूत OnePlus 15R, अगले महीने खरीद पाएंगे आप

संक्षेप: ग्राहकों को कम कीमत पर फ्लैगशिप फीचर्स वाला OnePlus फोन खरीदने का मौका जल्द OnePlus 15R के साथ मिलने वाला है। इस डिवाइस को अगले महीने अफॉर्डेबल फ्लैगशिप के तौर पर पेश किया जाएगा।

Mon, 24 Nov 2025 08:33 PM

टेक ब्रैंड OnePlus ने अपने नए फोन OnePlus 15R से जुड़े डीटेल्स का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह डिवाइस 17 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगा और भारत, यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका में इसकी सेल होगी। यह OnePlus 15 सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन है, जो OnePlus के फ्लैगशिप-स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस को और और भी अफॉर्डेबल प्राइस दाम में लाने के वादे के साथ आएगा। इसके साथ ही OnePlus Pad Go सीरीज का दूसरा मेंबर, OnePlus Pad Go 2 भी इसी इवेंट में पेश किया जाएगा।

OnePlus 15R के डिजाइन और कलर ऑप्शंस OnePlus 15R को दो अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस- Charcoal Black और Mint Breeze में पेश किया जाएगा। Charcoal Black उन लोगों के लिए बनाया गया है जो क्लासिक, सॉलिड और लो-प्रोफाइल लुक पसंद करते हैं। वहीं Mint Breeze एक हल्का, refreshing ग्रीन शेड है, जो फोन को प्रीमियम और फ्रेश विजुअल आइडेंटिटी देता है।

नया डिजाइन OnePlus की डिजाइन लैंग्वेज को और आगे बढ़ाता है। फोन में फ्लैट मेटल मिड-फ्रेम दिया गया है, जो इसे हाथ में मजबूत, पॉलिश्ड और प्लैगशिप-जैसा फील देता है। सबसे खास बात ये है कि इस बार OnePlus ने कैमरा डेको को एक यूनीक 45-डिग्री एंगल पर टॉप लेफ्ट से अलाइन किया है, जिससे डिवाइस ज्यादा मॉडर्न और eye-catching लगता है।

मजबूती के मामले में धाकड़ होगा फोन दावा है कि OnePlus 15R एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे कंपनी ने सिर्फ स्टाइलिश नहीं, बल्कि बेहद टफ भी बनाया है। फोन के पास IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसी इंडस्ट्री की सबसे कम्प्लीट ड्यूरेबिलिटी रेटिंग्स हैं। इसका मतलब यह डस्ट, पानी, हाई-प्रेशर वॉटर जेट्स और एक्सट्रीम कंडीशन्स, सबका सामना करने के लिए तैयार है। OnePlus का दावा है कि 15R रोजमर्रा की लाइफ से लेकर एडवेंचर सिचुएशन्स तक हर चुनौती झेल सकता है।