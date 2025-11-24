Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus Unveils the OnePlus 15R as a Durable Stylish Value Flagship Launching on December 17
इंतजार खत्म! आ रहा है सबसे मजबूत OnePlus 15R, अगले महीने खरीद पाएंगे आप

इंतजार खत्म! आ रहा है सबसे मजबूत OnePlus 15R, अगले महीने खरीद पाएंगे आप

संक्षेप:

ग्राहकों को कम कीमत पर फ्लैगशिप फीचर्स वाला OnePlus फोन खरीदने का मौका जल्द OnePlus 15R के साथ मिलने वाला है। इस डिवाइस को अगले महीने अफॉर्डेबल फ्लैगशिप के तौर पर पेश किया जाएगा। 

Mon, 24 Nov 2025 08:33 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.74-inch Display Size

₹55999

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52999

₹57999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

टेक ब्रैंड OnePlus ने अपने नए फोन OnePlus 15R से जुड़े डीटेल्स का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह डिवाइस 17 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगा और भारत, यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका में इसकी सेल होगी। यह OnePlus 15 सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन है, जो OnePlus के फ्लैगशिप-स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस को और और भी अफॉर्डेबल प्राइस दाम में लाने के वादे के साथ आएगा। इसके साथ ही OnePlus Pad Go सीरीज का दूसरा मेंबर, OnePlus Pad Go 2 भी इसी इवेंट में पेश किया जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.74-inch Display Size

₹55999

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52999

₹57999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

OnePlus 15R के डिजाइन और कलर ऑप्शंस

OnePlus 15R को दो अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस- Charcoal Black और Mint Breeze में पेश किया जाएगा। Charcoal Black उन लोगों के लिए बनाया गया है जो क्लासिक, सॉलिड और लो-प्रोफाइल लुक पसंद करते हैं। वहीं Mint Breeze एक हल्का, refreshing ग्रीन शेड है, जो फोन को प्रीमियम और फ्रेश विजुअल आइडेंटिटी देता है।

ये भी पढ़ें:धड़ाम से गिरी OnePlus 13R की कीमत! नए OnePlus 15 लॉन्च के बाद बड़ा मौका

नया डिजाइन OnePlus की डिजाइन लैंग्वेज को और आगे बढ़ाता है। फोन में फ्लैट मेटल मिड-फ्रेम दिया गया है, जो इसे हाथ में मजबूत, पॉलिश्ड और प्लैगशिप-जैसा फील देता है। सबसे खास बात ये है कि इस बार OnePlus ने कैमरा डेको को एक यूनीक 45-डिग्री एंगल पर टॉप लेफ्ट से अलाइन किया है, जिससे डिवाइस ज्यादा मॉडर्न और eye-catching लगता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

discount

27% OFF

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro

  • checkMars Orange
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹50998

₹69999

खरीदिये

POCO F7 Ultra

POCO F7 Ultra

  • checkBlack
  • check12 GB/16 GB RAM
  • check256 GB/512 GB Storage

₹55680

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Lava Agni 4

Lava Agni 4

  • checkPhantom Black
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹24999

और जाने

मजबूती के मामले में धाकड़ होगा फोन

दावा है कि OnePlus 15R एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे कंपनी ने सिर्फ स्टाइलिश नहीं, बल्कि बेहद टफ भी बनाया है। फोन के पास IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसी इंडस्ट्री की सबसे कम्प्लीट ड्यूरेबिलिटी रेटिंग्स हैं। इसका मतलब यह डस्ट, पानी, हाई-प्रेशर वॉटर जेट्स और एक्सट्रीम कंडीशन्स, सबका सामना करने के लिए तैयार है। OnePlus का दावा है कि 15R रोजमर्रा की लाइफ से लेकर एडवेंचर सिचुएशन्स तक हर चुनौती झेल सकता है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में Realme का धांसू Smart TV, बड़ा 32 इंच का फ्रेमलेस डिस्प्ले

अगले महीने होगा बड़ा लॉन्च

17 दिसंबर को होने वाला लॉन्च OnePlus के लिए बड़ा इवेंट होगा, जहां 15R के साथ OnePlus Pad Go 2 भी पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि कंपनी इस नए स्मार्टफोन में दमदार प्रोसेसर, तेज चार्जिंग और OnePlus की सिग्नेचर फ्लुइड यूजर एक्सपीरियंस भी पेश करेगी। OnePlus 15R अपनी डिजाइन, मजबूती और वैल्यू-फॉर-मनी अपील के चलते लॉन्च से पहले ही चर्चा में है और इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस जल्द सामने आएंगे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।