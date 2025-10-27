Hindustan Hindi News
कन्फर्म! आ रहा है 8000mAh बैटरी वाला OnePlus फोन, भारत में भी आएगा

संक्षेप: टेक कंपनी OnePlus का पावरफुल बैटरी वाला स्मार्टफोन OnePlus Turbo ग्राहकों को 8000mAh के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। 

Mon, 27 Oct 2025 07:30 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन कंपनी OnePlus एक बार फिर कुछ हटकर करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी एक नए परफॉर्मेंस-सेंट्रिक फोन पर काम कर रही है, जिसका नाम OnePlus Turbo है। यह फोन OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 (जिसे इंटरनेशनल मार्केट में OnePlus 15R कहा जाएगा) के साथ लॉन्च हो सकता है। लीक रिपोर्ट्स की मानें तो यह डिवाइस कंपनी का अब तक का सबसे दमदार और बैटरी के मामले में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होगा।

SmartPrix की रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus Turbo फिलहाल भारत में टेस्टिंग फेज में है। अगर सब कुछ कंपनी की प्लानिंग के हिसाब से चला, तो यह फोन अगले दो महीनों के अंदर भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, इसकी ऑफीशियल लॉन्च डेट अभी तक सामने नहीं आई है।

OnePlus Turbo के लीक्ड स्पेसिफिकेशंस

रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus Turbo का इंटरनल कोडनेम ‘Macan’ रखा गया है। यह फोन परफॉर्मेंस और स्पीड पर फोकस्ड होगा, यानी इसे गेमिंग और हैवी यूजर्स के लिए एक खास डिवाइस के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। OnePlus Turbo में 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यह हाई-रिफ्रेश रेट स्क्रीन गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और स्मूद बनाएगी।

फोन को Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा, यह वही चिप है जिसे Qualcomm जल्द लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस चिप के साथ OnePlus Turbo में एक एडवांस्ड ‘Glacier Cooling System’ भी मिलेगा, जो थर्मल मैनेजमेंट में मदद करेगा और डिवाइस को जल्दी कूल करेगा। कैमरा सेक्शन में फोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें 50MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है।

डिवाइस में फ्रंट पर 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है, जो वीडियो कॉल और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बेहतर रेजॉल्यूशन ऑफर करेगा। फोन में बेहतर हैप्टिक्स के लिए X-axis लीनियर मोटर, स्टीरियो स्पीकर्स, NFC सपोर्ट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की उम्मीद है। OnePlus Turbo का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 8000mAh का बड़ा बैटरी पैक होगा, फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
