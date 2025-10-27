कन्फर्म! आ रहा है 8000mAh बैटरी वाला OnePlus फोन, भारत में भी आएगा

संक्षेप: टेक कंपनी OnePlus का पावरफुल बैटरी वाला स्मार्टफोन OnePlus Turbo ग्राहकों को 8000mAh के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है।

स्मार्टफोन कंपनी OnePlus एक बार फिर कुछ हटकर करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी एक नए परफॉर्मेंस-सेंट्रिक फोन पर काम कर रही है, जिसका नाम OnePlus Turbo है। यह फोन OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 (जिसे इंटरनेशनल मार्केट में OnePlus 15R कहा जाएगा) के साथ लॉन्च हो सकता है। लीक रिपोर्ट्स की मानें तो यह डिवाइस कंपनी का अब तक का सबसे दमदार और बैटरी के मामले में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होगा।

SmartPrix की रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus Turbo फिलहाल भारत में टेस्टिंग फेज में है। अगर सब कुछ कंपनी की प्लानिंग के हिसाब से चला, तो यह फोन अगले दो महीनों के अंदर भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, इसकी ऑफीशियल लॉन्च डेट अभी तक सामने नहीं आई है।

OnePlus Turbo के लीक्ड स्पेसिफिकेशंस रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus Turbo का इंटरनल कोडनेम ‘Macan’ रखा गया है। यह फोन परफॉर्मेंस और स्पीड पर फोकस्ड होगा, यानी इसे गेमिंग और हैवी यूजर्स के लिए एक खास डिवाइस के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। OnePlus Turbo में 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यह हाई-रिफ्रेश रेट स्क्रीन गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और स्मूद बनाएगी।

फोन को Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा, यह वही चिप है जिसे Qualcomm जल्द लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस चिप के साथ OnePlus Turbo में एक एडवांस्ड ‘Glacier Cooling System’ भी मिलेगा, जो थर्मल मैनेजमेंट में मदद करेगा और डिवाइस को जल्दी कूल करेगा। कैमरा सेक्शन में फोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें 50MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है।