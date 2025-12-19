OnePlus ला रहा है 9000mAh बैटरी वाला फोन, अगले महीने आ सकती है नई सीरीज

संक्षेप: OnePlus Turbo सीरीज का पहला स्मार्टफोन अगले महीने लॉन्च हो सकता है, जिसमें 9000mAh की बड़ी बैटरी और परफॉर्मेंस-फोकस्ड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए इसके बारे में बताते हैं।

टेक कंपनी OnePlus अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में पुष्टि की थी कि वह एक नई सीरीज पर काम कर रही है, जिसे OnePlus Turbo कहा जाएगा। अब लीक्स से संकेत मिल रहे हैं कि इस सीरीज का पहला स्मार्टफोन अगले महीने ही लॉन्च हो सकता है। खास बात यह है कि यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो कैमरा या डिजाइन से ज्यादा परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को प्राथमिकता देते हैं।

टिप्स्टर Digital Chat Station के मुताबिक, आने वाले OnePlus Turbo फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी बैटरी हो सकती है। लीक में दावा किया गया है कि इस डिवाइस में करीब 9000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो Oppo-OnePlus इकोसिस्टम में अब तक की सबसे ज्यादा कैपेसिटी मानी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फोन में ड्यूल-सेल बैटरी डिजाइन देखने को मिल सकता है, जिससे इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद चार्जिंग एफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट बेहतर रह सकता है।

कंपनी बदल रही है अपनी स्ट्रेटजी अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो यह OnePlus की स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव होगा। अब तक परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन्स में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। टिप्स्टर का मानना है कि OnePlus इस Turbo सीरीज में 8-सीरीज जैसे पावरफुल प्रोसेसर, 9-सीरीज की बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन पेश कर सकता है।

मिल सकता है ये पावरफुल प्रोसेसर प्रोसेसर को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि OnePlus Turbo फोन में Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट मिल सकता है। वहीं, अन्य लीक्स इशारा कर रहे हैं कि सीरीज का कोई एक मॉडल, जिसे इंटरनली OnePlus Ace 6 Turbo कहा जा रहा है, MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। अगर Dimensity चिपसेट वाला वेरिएंट आता है, तो यह फोन फ्लैगशिप से थोड़ा नीचे, यानी अपर मिड-रेंज सेगमेंट में अपनी जगह बना सकता है।